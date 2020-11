Das Jahrhundertwerk an der Emme ist vollendet — die letzten Bagger ziehen ab

Die Bauarbeiten an der Emme gehen zu Ende. Der Fluss hat nun von Gerlafingen bis zur Aare viel mehr Platz. Statt rund 25 Meter ist das Flussbett heute an einigen Stellen bis zu 70 Meter breit. Fazit: Besserer Schutz vor Hochwasser und mehr Raum für die Natur. Am 30. Mai 2021 wird die «neue» Emme eingeweiht.