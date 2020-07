Dachdecker (51) stürzt von einem Mehrfamilienhaus und stirbt

Die Meldung zum Unfall ging bei der Kantonspolizei Solothurn kurz vor 15 Uhr ein. Ein Mann sei vom Dach eines Mehrfamilienhauses (Neubau) gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt, hiess es. Unverzüglich rückten Rettungssanitäter, ein Team der Schweizerischen Rettungsflugwacht REGA und zwei Polizeipatrouillen vor Ort aus. Der Verunfallte wurde sofort medizinisch betreut und mit einem Helikopter der REGA in ein Spital geflogen. «Trotz allen ärztlichen Bemühungen ist der 51-Jährige am Abend verstorben», teilt die Polizei am Freitagmittag mit.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn nahmen umgehend Ermittlungen zum Unfallhergang auf. «Gemäss derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der Dachdecker vor dem Unfall damit beschäftigt, zusammen mit einem Kranführer Paletten mit Dachziegeln auf das Dach zu hieven», so die Polizei. Im Verlauf dieser Arbeiten stürzte der Mann dann mehrere Meter vom Dach auf den Boden.

Nebst der Polizei und der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn standen ein Ambulanzteam, eine REGA-Team, Mitarbeitende des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, der SUVA sowie ein Care-Team im Einsatz. (pks)

Die Polizeibilder vom Juli 2020: