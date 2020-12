«Chrone Paul» musste wegen Corona ins Spital — nun öffnet er sein Restaurant wieder

Paul Flück musste später sogar ins Spital und mit Sauerstoff versorgt werden, wie er am Dienstagabend in der Sendung TalkTäglich auf TeleM1 verrät. «Es war nicht tragisch», relativiert er. «Die Lunge hatte zu wenig Sauerstoff ins Blut transferiert». Insgesamt war Paul Flück 13 Tage lang im Spital. «Es ist wahnsinnig», fügt der Wirt hinzu. Man bewege sich vom Balkon ins Bett und dies immer wieder. Auch das Fernsehschauen verleide einem irgendwann.

Dass der «Corona-Schottisch» so ein Hit wird, habe niemand erwartet, erst recht nicht Paul Flück. «Es hat eingeschlagen, warum auch immer». Vom Zürcher Oberland, Graubünden, Glarus und Basel kommen nun Leute in das Restaurant Krone und kaufen die CD «Hans im Glück». «Darauf hat es alles Lieder, die zu mir oder zu meinen Leben passen. Ein paar sind ernstere und ein paar weniger». Mit dem Lied «Es Cordon-Bleu» war der Wirt mit seiner Gruppe auch bereits in der Sendung «Potzmusig» zu sehen.

Auf die Frage der Moderatorin im TalkTäglich, ob er nun besser kocht oder musiziert, antwortet er: «Kochen kann ich sicher ein bisschen besser aber musizieren macht mir sehr Spass.»

Ansteckung durch einen Gast

Paul Flück geht davon aus, dass er und seine Frau das Virus am 15. Oktober an einem Fest aufgelesen haben. Wahrscheinlich habe einer der Gäste Corona gehabt und es selbst nicht gewusst, vermutet der Luterbacher. «Am darauffolgenden Montag sind bei uns anschliessend Symptome aufgetaucht und wir haben uns testen lassen».

Wie genau fühlt es sich an, positiv getestet zu werden und was für Gedanken schwirren einem dann durch den Kopf? Man mache sich schon Gedanken, was jetzt ist und wohin es gehen wird, so «Chrone Paul». «Geht es gerade, herunter oder herauf?»

Reaktionen waren extrem

Auf die Corona-Erkrankung des Paares gab es viele Reaktionen. Die halbe Schweiz habe gute Besserung gewünscht. «Karten, SMS, Briefe. Einfach alles habe ich erhalten», so der 58-Jährige. In drei bis vier Tagen haben er und seine Frau bis zu 100 Nachrichten erhalten.

Am kommenden Freitag folgt nun die Wiedereröffnung des Restaurants Krone in Luterbach. Es gebe einige Einschränkungen bei den Öffnungszeiten und eine reduzierte Karte. Dies vor allem daher, da sich der Wirt noch nicht zu 100% wieder fit fühlt. Paul Flück und seine Frau sind aber froh, dass sie wieder öffnen können. «Es sei besser als nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass die Gäste wiederkommen werden», meint der Koch und Musiker.

Doch ist Flück auch im Glück? «Ich bin glücklich und froh, dass es mir wieder besser geht», wie er im TalkTäglich am Schluss sagt. Sein grösster Wunsch sei nun, dass er ganz gesund werde und die Bevölkerung das Virus gut überstehe. (hol)