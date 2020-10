Biogen bereitet zweite Bauetappe vor: Ehemalige Deponie Späckmatte soll saniert werden

Laut Gestaltungsplan aus dem Jahr 2015 plant Biogen drei Bauetappen. Mit der ersten Etappe entstanden zwei Produktionszellen sowie das grosse Lagergebäude mit nördlich anschliessendem Verwaltungsgebäude. In den zwei Produktionszellen wird mit jeweils vier Fermentern à 18500 Liter produziert. Im Westen wurde das zentrale Versorgungsgebäude gebaut. In der zweiten Etappe werden zwei weitere Produktionszellen gebaut sowie eine Erweiterung des grossen Lagergebäudes und des Versorgungsgebäudes. Laut damaliger Planung werden mit Vollendung der zweiten Bauetappe zusätzlich 425 Arbeitsplätze geschaffen. Eine dritte Etappe mit den drei weiteren Produktionszellen wurde als Reserve angesehen und soll erst mittel- oder langfristig ausgeführt werden. Mit dieser würden nochmals 725 Arbeitsplätze geschaffen. In der ersten Etappe hat Biogen, laut eigener Aussage, rund 1,5 Mrd. Franken investiert und 600 Arbeitsplätze geschaffen.