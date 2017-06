«Die Jahresrechnung sieht erfreulicher aus als auch schon», sagte Gemeindepräsidentin Rita Mosimann an der Gemeindeversammlung. «Zwar ist sie noch nicht tipptopp, aber wir sind auf dem richtigen Weg.» Bei einem Gesamtaufwand von 1,28 Millionen Franken ist der Aufwandüberschuss mit 10'399 Franken wesentlich kleiner als budgetiert. Gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von 130'867 Franken steht man um über 120'000 Franken besser da. Finanzverwalter Heinz Schaad erklärte: «Grund für die Besserstellung sind in erster Linie die Mehrerträge aus den Gemeindesteuern von Vorjahren.» Ausserdem seien in verschiedenen Bereichen Minderaufträge zu verzeichnen.