Bellach hat den Kindergarten schon bezahlt

«Eindeutig auf dem richtigen Weg», befinden sich die Finanzen von Bellach, so die Einschätzung des Gemeindeverwalters Dieter Schneider. In einem von ihm angestellten Vergleich heben die Überschüsse der Jahresrechnungen 2016 bis 2019 die Verluste der Rechnungen 2011 bis 2015 mehr als auf. Erstere betragen 5,53 Mio. Franken, während sich in den Verlustjahren das Minus auf 4,36 Mio. Franken summierte.

Viel zu diesem positiven Vergleich beigetragen hat das Rechnungsjahr 2019, das bei einem Aufwand von 22,76 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 3,21 Mio. Franken abschliesst. Davon werden gleich 1,2 Mio. Franken abgezweigt für die Vorfinanzierung des geplanten Kindergartenbaus Grederhof. Der Rest des Ertragsüberschusses wandert ins Eigenkapital, das Ende 2019 3,214 Mio. Franken beträgt. Das sind 14,52 Prozent des Jahresaufwandes der Gemeinde. Der Richtwert für Bellach liegt in dieser Skala bei einem Anteil von grösser als 30 Prozent. Die Netto-Verschuldung pro Einwohner hat sich halbiert von 2309 Franken im Jahr 2018 auf 1325 Franken.