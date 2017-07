Laufen, Springen, Werfen: Die drei Basisbewegungsformen bilden in Form der Disziplinen 60-m-Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf den UBS Kids Cup. Über 130‘000 Kinder machen in der ganzen Schweiz jeden Sommer mit. Die Besten qualifizieren sich via Kantonalfinal für den Schweizer Final in Zürich. Dort messen sich die grössten Nachwuchstalente des Landes am 26. August 2017, zwei Tage nach dem legendären Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich, im Stadion Letzigrund.

Bei besten Bedingungen an diesem Kantonalfinal in Biberist haben es auch einige Athletinnen und Athleten des organisierenden Vereins Biberist aktiv! Leichtathletik zuoberst auf das Podest geschafft und sich somit für den Schweizer Final qualifiziert.

Hervorzuheben aus den zahlreichen guten Leistungen der erstplatzierten sind diejenigen der beiden Biberister Athletinnen Melissa Wullschleger (Kategorie W13) und Sophie Wenger (W08), welche mit ihren erzielten Punktzahlen auf Platz 4 ihrer Kategorie in der Schweizer Bestenliste vorgestoßen sind und sich somit eine gute Ausgangslage für den Schweizer Final verschafft haben. Grosse Ambitionen am Schweizer Final wird sicher auch Justin Borer vom LZ Thierstein haben. Er führt nämlich momentan mit seinen erlangten 1324 Punkten seine Kategorie M9 in der Schweizer Bestenliste an.