Bei Phantombaustelle geblitzt: Autofahrer wehrt sich gegen Raservorwurf

Am 25. Oktober 2019 fuhren bei der Kontrolle in Riedholz zwischen 20.20 und 23.15 Uhr von den 775 kontrollierten Fahrzeugen 351 zu schnell – also fast jedes zweite. Das sind sehr viele, bestätigt die Polizei: «Die Übertretungsquote bei dieser Messung war höher, als dies bei durchschnittlichen Geschwindigkeitskontrollen der Fall ist. Jedoch konnten auch in der Vergangenheit bei Örtlichkeiten mit kürzlich angepassten Signalisationen oder in Baustellenbereichen ähnlich hohe Übertretungsquoten festgestellt werden.» Neben über 300 Ordnungsbussen gab es 20 Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, und in einem Fall war die Geschwindigkeit so massiv überschritten, dass die Fahrerlaubnis auf der Stelle entzogen und das Fahrzeug beschlagnahmt wurde, wie es bei sogenannten Raserdelikten üblich ist. (hps)