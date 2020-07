Bald zur Einweihung bereit: Restauration der Antonius-Kapelle brachte einiges an Überraschungen mit sich

Sanierungen von historischen Gebäuden bergen immer Überraschungen in sich. So ist es auch bei der Antonius-Kapelle in Deitingen. Dadurch verzögerten sich auch die Arbeiten. Doch nun sind alle Beteiligten dabei, der Kapelle den letzten Feinschliff zu verpassen. Sodass sie, später als ursprünglich geplant, Mitte September eingeweiht werden kann.

Die erste Überraschung fand man schon einen knappen Monat nach Baustart. Als der hölzerne Altar abgebaut wurde, kam ein alter schlichter Altar aus Naturstein zum Vorschein. Nach Untersuchungen geht die kantonale Denkmalpflege davon aus, dass dieser in der zweiten Bauphase der Kapelle Ende des 16. oder zu Beginn des 17. Jahrhunderts erstellt wurde.

Gemälde des Heiligen Antonius freigelegt

Spekuliert wurde immer wieder, dass sich hinter dem Fenster der Kapelle ein gemaltes Bild befinden soll. Der Restaurator hat tatsächlich ein Gemälde gefunden. Das Gemälde konnte freigelegt werden und ist zu 95 Prozent erhalten. Es zeigt eine Darstellung des Antonius, wie er Brot an Bedürftige verteilt. Wie eine Signatur zeigt, wurde das Gemälde 1937 von Emil Scheller gemalt. Das Gemälde wurde in der Zwischenzeit restauriert und wieder an seinem ursprünglichen Standort platziert.

Die Denkmalpflege konnte zudem anhand ihrer Untersuchungen bestätigen, dass die Kapelle ursprünglich ein Beinhaus war und dieses in mehreren Etappen umgebaut und vergrössert wurde. Was weiterhin nicht möglich ist, ist eine genaue Bauphasendatierung. Erbaut wurde das Beinhaus ziemlich sicher in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Es war eingeschossig und annähernd quadratisch mit geschätzten Massen von 5,2 mal 5,2 Metern. Die gesamte Höhe mit First lag bei rund 4,40 Metern. Das Mauerwerk war rund 60 Zentimeter dick und bestand aus Flusskieselsteinen gemischt mit Tuff- und Kalksteinbruch. In der Ostseite gab es eine Art Fenster, in der Nordseite einen Eingang.

Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts wurde an der heutigen Kapelle gebaut. Der Grundriss dürfte sich kaum verändert haben. Die nordseitige Rundbogenöffnung wurde zugemauert und stattdessen ein rechteckiges Fenster eingebaut. Auch die Südseite erhielt ein Fenster. Die Ostseite wurde zugemauert und ein Alter vorne dran gestellt. Der Zugang dürfte neu von Westen her erfolgt sein.