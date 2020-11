Aus einem schlechten wird ein akzeptables Budget — geplante Gemeindeversammlung soll stattfinden

Zuerst bereitete es dem Gemeinderat von Buchegg keine grosse Freude, das Budget 2021 zu bearbeiten. War doch bei einem Ertrag von geplanten 11,223 Mio. Franken ein dickes Minus zu erwarten.

Aber nach der Sitzung stellte sich heraus, dass die rechnerische Neubewertungsreserve von 4,7 Mio. Franken, die sich durch die neue Rechnungsauslegung ergibt, bereits im nächsten Jahr teilweise aufgelöst werden muss. 949'000 Franken fliessen ins Eigenkapital und verbessern dementsprechend das Budget. Das Minus im Budget 2021 beträgt damit nur noch 168'000 Franken.

Mahnende Worte zur Erfolgsrechnung

Dennoch dürfen die mahnenden Worte von Gemeindepräsidentin Verena Meyer – noch in Unkenntnis der neuen Lage – weiterhin gelten: «Wir müssen in den nächsten Jahren die Erfolgsrechnung von Buchegg im Auge behalten.» Es sei aber zu hoffen, dass auch im nächsten Jahr die Rechnung eher positiver abschliessen wird als budgetiert, wie schon in den vergangenen Jahren.

Für 2020 machte Thomas Stutz (Ressort Finanzen) bereits Bemerkungen in diese Richtung. Und gleichzeitig wisse der Gemeinderat auch, dass sich die Gemeinde dieses von der Coronakrise beeinflusste Budget – gerechnet wird mit tieferen Steuererträgen – leisten kann. Nach wie vor ist das Eigenkapital der Gemeinde auf einem sehenswerten Niveau von 7,6 Mio. Franken.

Zum Budget gehört die Investitionsrechnung, die einen Nettoaufwand von 1,117 Mio. Franken vorsieht. Die Investitionen gehen in erster Linie ins weitläufige Strassennetz der Gemeinde Buchegg, sowie noch stärker in die Sanierung des Wasser- und Abwasserleitungsnetzes.

Der Gemeinderat hat auch einen Betrag von insgesamt 175'000 Franken für die Sanierung des Spielplatzes Kohlegrube in Mühledorf sowie für den Bau eines Spiel- und Begegnungsplatzes in Aetigkofen gesprochen. Das ist der erste Teil der Realisierung des ebenfalls genehmigten Spielplatzkonzeptes der Gemeinde. Hier will die Arbeitsgruppe Spielplätze durch Gönner, Sponsoren und gemeinnützige Stiftungen noch Beiträge und Sachleistungen im Umfang von 70'000 Franken erwirtschaften.

Gemeindeversammlung soll stattfinden

Zur Diskussion stand an der Sitzung auch die kommende Gemeindeversammlung, an der das Budget entschieden werden soll. «Wir könnten anstelle einer Gemeindeversammlung auch eine Urnenabstimmung durchführen. Dazu müssten die Informationen und Abstimmungsunterlagen aber vier Samstage vor dem Termin bei den Stimmberechtigten sein», erklärt die Gemeindepräsidentin, die die Notverordnung des Kantons studiert hatte.

Im Gemeinderat war man sich einig, dass man damit den geplanten Termin am 3. Dezember nicht einhalten könne. Für eine Verschiebung bliebe nicht viel Zeit übrig, obwohl der Kanton in der Notverordnung eine Verabschiedung des Budgets, sollte dies mit einer Urnenabstimmung erfolgen, bis Ende Januar kommenden Jahres erlaubt. Der Gemeinderat ist aber gewillt, die Gemeindeversammlung am 3. Dezember durchzuführen – «wenn sich nicht etwas extrem ändert» – , zumal an dieser, so Meyer, auch mehr als 50 Personen teilnehmen dürfen.