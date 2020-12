Aus der Quarantäne: Gemeindepräsident wird als Referent via Skype zugeschaltet

Angesichts des Gesamthaushalts von aufwandseitig 14,4 Mio. und rund 14 Mio. Franken im Ertrag sei der Aufwandüberschuss von 351'000 Franken verkraftbar, urteilte Berger. Immerhin verfüge die Gemeinde über ein Pro-Kopf-Vermögen von 1700 Franken und Schulden im Umfang von lediglich 2,8 Mio. Franken. Begründet werden kann der Aufwandüberschuss in höheren Personalkosten in der Verwaltung, die auch den Übergang von Gemeindeverwalter Walter Sommer zu einer Nachfolge sichern müssen, mit diversen kleineren Mehrkosten und mit höheren Ausgaben für Lehrkräften und für mehr Schulkinder. Zudem wird ein Koordinationsbeitrag für Teamleitungen an allen vier Standorten der Regionalschule äusseres Wasseramt (RSAW) ausgerichtet.

Die Gemeinde hat in drei Etappen die Renovationen im Schulhaus vorgenommen. Die Versammlung genehmigte mit den Investitionen von netto 481'000 Franken noch einen Restkredit für 2021 von 240'000 Franken. 110'000 Franken wurden bewilligt für die Reparatur der Abwasserleitung Moosweg im Ortsteil Burgäschi zur dortigen Fäkalienpumpe. Und die Bewohner in Steinhof konnten zur Kenntnis nehmen, dass in der Erfolgsrechnung ein Planungsbetrag von 10'000 Franken für die spätere Nutzung der dortigen Alten Käserei vorgesehen ist.

Skype sei Dank: Stefan Berger musste sich am Wochenende in Quarantäne begeben. Am Montag war klar, dass er in dieser verbleiben muss. «Dann habe ich meine Gemeinderatskollegen und die Verwaltung orientiert.» In Aeschi hatte man sich schon vorgängig dazu entschieden, an der Gemeindeversammlung nur das Budget ohne heikle Diskussionsthemen zu traktandieren. «Wir sind davon ausgegangen, dass einige Stimmberechtigte nicht an der Versammlung erscheinen werden, und wollten uns nicht dem Vorwurf aussetzen, wichtige Themen ausgerechnet in dieser Zeit zu behandeln.» Dass trotzdem 28 Stimmberechtigte den Weg in die Mehrzweckhalle fanden, freut Berger.

Der Gemeindepräsident und der Vizegemeindepräsident Thomas Steimer einigten sich schliesslich darauf, dass Berger per Skype zugeschaltet wird und Steimer die Versammlung vor Ort führt. «Da ich am Wochenende alles vorbereitet habe, war dies die einfachste Lösung», so Berger. Speziell war, dass Berger nicht mitstimmen durfte und nur als Referent auftrat. «Wir haben unser Vorgehen mit dem Amt für Gemeinden abgesprochen», so Berger. Die technische Machbarkeit wurde am Dienstag überprüft. Tatsächlich funktionierte am Mittwochabend auch alles wunderbar. «Nur die Voten aus der Versammlung verstand ich trotz Saalmikrofon nicht so gut. Die musste mein Vize, Thomas Steimer, jeweils für mich wiederholen.»

Steimer leitete zum ersten Mal eine Gemeindeversammlung. Auch für ihn war es eine spezielle Erfahrung. «Am Schluss habe ich mich sogar darauf gefreut, die Versammlung in dieser speziellen Art leiten zu dürfen», meint er auf Nachfrage. Er ist zurzeit selbst vorwiegend im Homeoffice und sich die Arbeit mit Telefonkonferenzen und den diversen technischen Möglichkeiten gewohnt. Da die Einschaltung gut funktionierte, war es auch kein Problem, die Versammlung auf diesem Weg abzuhalten. Berger begrüsste die Anwesenden und wurde dazu auf die Grossleinwand geschaltet. Er verabschiedete die Anwesenden dann am Schluss auch wieder. «Wir hatten einen Regieplan, und ich wusste genau, wann ich welche Folie zeigen soll», so Steimer. Die Stimmberechtigten hätten das Vorgehen ebenfalls problemlos akzeptiert. «Speziell war höchstens, dass ich ab und zu einen Scherz machen und bei Stefan Berger nachfragen durfte, ob er noch anwesend sei», so Steimer. (rm)