Huser betont, dass der Weg nicht zu den einfachsten gehöre. Er nehme manchmal auch Personen mit, die sich für eine alpine Tour anmelden und prüfe auf dem Clubweg zuerst ihre Bewegungssicherheit in schwierigerem Gelände. Denn wäre der Clubweg ein offizieller Wanderweg, würde sein Schwierigkeitsgrad sicher einer rot-weissen Markierung entsprechen.

Mit Blick voraus

Wichtig ist laut Huser immer, mit Blick voraus unterwegs zu sein. Wer nur auf den Boden sehe, bekomme nicht viel von der Landschaft mit und sehe vor allem nicht, was komme. Hansruedi Huser hat deshalb für seine Begleitungen im Berg immer einen Leitspruch dabei: «Im Clubwägli befindet me sich nid i der Fuessgängerzone, do chame nid nach der Weiermannsmethode go. Nei, do heisst’s Gring ufe und luege.»

Huser gibt den Zettel mit einem etwas schalkhaften Blick ab und wer mit ihm oder andern Berggängern, die den Weg gut kennen, unterwegs ist, weiss, dass sie oder er gut begleitet ist. Von Alleingängen mit geringen oder gar keinen Kenntnissen des Clubweges oder auch anderen inoffiziellen Wegen – der Clubweg ist nicht der Einzige – im Jura rate er dringend ab.