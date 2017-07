In der Nacht auf Freitag konnte die Kantonspolizei Solothurn gegen 0.30 Uhr in den Räumen der Gemeindeverwaltung in Aeschi zwei Personen festnehmen, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Eingangstür sowie mehrere Schränke wurden gewaltsam geöffnet. Die beiden Männer wurden festgenommen und befinden sich in Haft.

Bei den mutmasslichen Einbrechern handelt sich um zwei Kosovaren im Alter von 45 und 46 Jahren, beide ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Weitere Ermittlungen sind im Gang. (pks)