Attisholz Nord erhält ein neues Gesicht

Die Nutzungsplanung geht am Dienstag bis 16. März in die Mitwirkung. Nachher folgt eine Auflage mit Einsprachemöglichkeit. Anschliessend wird die erste Etappe im östlichen Teil des Areals, wo heute bereits Gastroangebote und Galerie dem Areal Leben einhauchen, mit der Erarbeitung eines Gestaltungsplans in Angriff genommen. Für jede Etappe in den kommenden 25 Jahren wird ein Gestaltungsplan erarbeitet. 2022 will Halter AG mit dem Bau der ersten Etappe starten. 2025 sollen die ersten Wohnungen bezugsbereit sein. Ein Teil der eingesetzten finanziellen Mittel werde mit dem Verkauf der ersten Etappe an einen Investor zurückfliessen, beschreibt Senn das Vorgehen. «Einen Teil werden wir reinvestieren.»