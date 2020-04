«Angst und bange vor Ostersamstag»: Riesenansturm auf Metzgereien erwartet

«Grillwetter ist angesagt, die Leute sollten zu Hause bleiben, einkaufen im Ausland ist nicht möglich und auswärts essen auch nicht», sagt Remo Meier, von der Metzgerei Fischer in Langendorf. Vor dem kommenden Wochenende werde ihm ganz angst und bange.

Im Normalfall steht an solchen Feiertagen die gesamte Belegschaft zur Verfügung. Wie etwa an Weihnachten. Die Kunden wüssten, dass sie die gewünschten Waren bei ihm rechtzeitig, zum Teil Wochen im Voraus bestellen müssen. So könne er dann mit der nötigen Vorlaufzeit und Informationen alles für den Tag X bereitstellen. Die Probleme in diesem Jahr würden sich aber aus anderen Gründen ergeben. «Wenn wir beispielsweise an einem Ostersamstag mit zehn Personen Verkaufspersonal und Buffetnachfüller arbeiten, können zwischen 300 bis 400 Kunden bedient werden. In diesem Jahr dürfen wir aber nur mit deren drei bedienen.» An den Vorgaben des Bundes, die er als richtig empfinde, will er nicht mäkeln.

«Es ist schön, dass etwas läuft»

«Wir nehmen, was kommt, und schauen, dass die Abstände eingehalten werden», schaut Urs Zürcher in Messen die Sache pragmatisch an. In seinem Geschäft dürfen drei Kunden gleichzeitig einkaufen. Er freue sich, wenn die Nachfrage gross ist, man habe schliesslich auch Verluste hinnehmen müssen.