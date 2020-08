Alle sind rundum zufrieden und strahlen gemeinsam um die Wette

«Jeder Tag ist ein neuer Anfang.» Dieses Zitat von George Eliot adaptierte Michael Kummli (Präsident Hallenkommission Subingen) zu «es gibt besondere Tage an denen Spezielles beginnt.» Er blickte kurz zurück in die Arbeit der letzten beiden Jahre und zeigte sich überzeugt, dass die Dreifachhalle ein Bau für die ganze Region ist, mit einer Finanzierung die Sinn mache. Statt 12 Mio. Franken für zwei Einzelhallen gebe man nun noch 8,3 Mio. Franken aus und erhalte dafür drei Hallen. «Künftig dient die Dreifachhalle tagsüber der Schule und abends dem Vereinssport», so Kummli.

«Für mich ist der heutige Spatenstich und der Bau der Halle ein Beweis dafür, dass es möglich ist dass die Schule, die einen staatlichen Auftrag zu erfüllen hat, und eine Region, die Bedürfnisse ihrer Einwohnerinnen und Einwohner befriedigen möchte, gemeinsam etwas erarbeiten können.» Kummli hoffte zudem, dass das kreative Miteinander dass die Arbeit in der Projektphase kennzeichnete, auch in der Bauphase weiter bestehen werde.

«Glücklich. Dankbar. Gespannt.» Mit diesen Worten ­beschrieb Claudia Sollberger (Präsidentin Zweckverband Oberstufe Wasseramt Ost) ihre Gefühlswelt. Glücklich sei sie, weil mit dem Spatenstich zur Dreifachhalle die Raumnot in der Oberstufe schon bald ein Ende finde. Dankbar sei sie, dass durch die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Subingen ­sowohl für die Schule, als auch die Gemeinde eine Win-Win-Situation geschaffen wurde. «Während des Planungsprozesses waren wir in ständigem Austausch. Unsere Anliegen wurden ernst genommen und vieles wurde in die Planung integriert.» Nun seien sie alle gespannt, wie das Endprodukt Dreifachhalle in einem Jahr tatsächlich aussehen werde. Das Jahr in dem auf dem Schulgelände gebaut werde, sei sicher eine Herausforderung für alle Beteiligten. «Aber ich bin zuversichtlich, dass einer guten Bauzeit nichts im Wege steht.»