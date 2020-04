Abbruch-Bauernhaus durch Feuer vollständig zerstört – so siehts am Tag danach aus

Grossbrand mitten im Dorf: Am Dienstag, gegen 0.15 Uhr, gingen bei der Kantonspolizei Solothurn mehrere Meldungen ein, dass in Gerlafingen ein Bauernhaus brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Gebäudekomplex an der Ecke von Haupt- und Artmattstrasse bereits in Vollbrand.

Die Polizei hat die Bewohner der benachbarten Häuser vorsorglich evakuiert, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei heisst. Feuerwehren aus mehreren Gemeinden konnten verhindern, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreifen konnte und schliesslich den Brand löschen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden mehrere benachbarte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen und parkierte Fahrzeuge beschädigt. Im Einsatz standen rund 80 Angehörige der Feuerwehren Gerlafingen, Biberist, Derendingen und Halten sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn. Die Brandursache ist noch unklar; die Polizei hat entsprechende Ermittlungen noch in der Nacht aufgenommen.

Bei Tageslicht zeigt sich das Ausmass der Zerstörung. Ein paar Mauern, viel verkohltes Holz und herumliegende, zerbrochene Ziegel sind zu sehen.

Bei der Liegenschaft handelt es sich um die im Volksmund genannte «Wigger-Hütte», das älteste Haus in der Gemeinde. Das leerstehende Bauernhaus mit Scheune sollte abgebrochen werden. Ein Privatinvestor wollte stattdessen ein modernes Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage errichten. (pks/ldu)

