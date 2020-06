5G bereitet Buchegg Sorgen: «Wir wollen ganz einfach keine Natelantenne im Dorf»

Exakt 181 Stühle standen am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle in Aetigkofen. Da der Gemeinderat Buchegg mit einem grossen Ansturm an der Gemeindeversammlung rechnete, wurde etwas enger gestuhlt, als ursprünglich vorgesehen. Das wiederum zog nach sich, dass die Anwesenden ihre Telefonnummern hinterlassen mussten und ihnen der Sitzplatz zugewiesen wurde. Damit verzögerte sich auch der Einlass der letztlich doch nur 79 Personen und die Versammlung konnte erst mit einer Viertelstunde Verspätung beginnen.

«Der grösste Teil von euch ist nicht wegen des guten Rechnungsabschlusses, sondern wegen der Natelantenne hier.» Gemeindepräsidentin Verena Meyer war sich der Brisanz bei der Begrüssung bewusst. «Dieses Thema erhitzt die Gemüter.» Sie machte klar, dass der Gemeinderat verpflichtet sei, sich mit einer Anfrage der Swisscom zu befassen. Und sie präzisierte: «Wir haben keinesfalls beschlossen, dass eine Antenne gebaut werden darf. Wir würden einzig, Messungen erlauben, damit dass die Swisscom abklären kann, ob der Standort hier bei der Mehrzweckhalle überhaupt zweckdienlich ist.» Da sich der Widerstand in der Bevölkerung bereits breit formiere und eine Unterschriftensammlung eingereicht wurde, werde der Gemeinderat das Thema nochmals diskutieren. Zudem wurde der Entscheid der Swisscom der Entscheid offiziell noch nicht kommuniziert und Rückkommen ist gut möglich. «Die Natelantenne ist heute Abend nicht traktandiert und die Gemeindeversammlung kann keine Beschlüsse darüber fassen», so Meyer deutlich. Alle müssten sich deshalb bis zum Traktandum «Verschiedenes» gedulden. Dann sei das Wort frei und man dürfte sich äussern. Die Antennengegner hätten zudem – in Absprache mit der Gemeindepräsidentin – beim Ausgang ein Informationsblatt zu 5G aufgelegt. «Wer möchte, kann das mitnehmen.»