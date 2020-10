2022 gibt es auch keine Fasnacht in Selzach

«Nach reichlichen Überlegungen» habe die VFZ-Selzach in Absprache mit den zugehörigen Wagenbaugruppen und Guggenmusiken entschieden, dass es in Selzach 2021 keine Fasnacht geben wird. «Nach einigen Diskussionen sind wir zum Schluss gekommen, dass das einzig wirksame und umsetzbare Schutzkonzept, die Absage der gesamten Fasnacht ist», heisst es in einer Mitteilung.

Die Fasnacht, wie man sie kenne, sei in der momentanen Lage nicht durchführbar. Daneben stehe das Wohle der Bevölkerung an erster Stelle.

Die Fasnacht 2022 soll unter dem Motto «Weisch no?» stattfinden. (mgt)