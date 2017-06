Somit reichten fast doppelt so viele Kunstschaffende als bei der vergangenen Ausgabe eine künstlerische Arbeit oder ein Projekt ein. Man habe gezielt auch Absolventen der Kunst- oder Musikhochschulen angesprochen und über 2000 Mitmach-Karten verteilt, erklärte Maria Wüthrich, Jurymitglied und Vertreterin des Anzeigerverbandes.

Alle Dossiers wurden den Jurymitgliedern vor der gemeinsamen Besprechung zur vorherigen Begutachtung abgegeben. Vergangene Woche trafen sich die 12 Jury-Mitglieder an zwei vierstündigen, arbeitsintensiven Sitzungen, um das Material noch einmal gemeinsam zu begutachten und abschliessend zu bewerten. Das Niveau aller eingereichten Projekte wurde gesamthaft als sehr hoch und ansprechend bewertet, waren sich die Jury-Mitglieder einig.

Entsprechend intensiv wurde diskutiert, um allen gerecht zu werden und die richtige Wahl zu treffen. Als positiv beurteilt wurden Projekte, welche auf ein grosses künstlerisches Potenzial des Kunstschaffenden hinwiesen und welche formal überzeugten. Ebenso hatte Einfluss, wie die jungen Kunstschaffenden ihre künstlerischen Ziele und Ambitionen in einem kurzen Text beschrieben und erklärten.

Ausstellung an der Kulturnacht

Die Preisträger sind nun gefunden. Alle Teilnehmenden werden in den nächsten Tagen erfahren, ob sie einen Preis bekommen haben oder nicht. Diejenigen, die diesmal nicht zu den Gewinnern zählen, können 2019 wieder ein Projekt eingeben, vorausgesetzt, sie fallen altersbedingt nicht aus den Vorgaben.

Als gesamthafte Preissumme stellen die Initiatoren 20'000 Franken zur Verfügung. Alle Eingaben werden anlässlich der Preisverleihung an der sogenannten Kulturnacht am 17. August auf dem Schlösschen Vorder Bleichenberg Biberist in einer Ausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt.