1946 gabs noch mehr Beizen als Fasnachtsgruppen

Die treibende Kraft hinter der Gründung der Biberister Fasnacht war Willi Begert, seines Zeichens von 1933 bis 1978 Wirt im heute nicht mehr existierenden St. Urs. Auch ein grosser Teil seiner damaligen Mitstreiter waren Wirtsleute. In einem der ersten Protokolle ist nachzulesen, dass Biberist an den Fasnachtstagen geradezu leer sei, weil die Bevölkerung nach Derendingen oder Solothurn an die Fasnacht gehe.

Nicht so an jenem schmutzigen Donnerstag: Am Abend zirkulierten acht Gruppen in 14 Restaurants. Es folgte der Fasnachtsumzug am Sonntag mit zehn Nummern. Dazwischen fanden Maskenbälle statt. Abgeschlossen wurde das närrische Treiben am Fasnachtsdienstag erneut mit einer Gruppenzirkulation in den Restaurants. Das alles ist 75 Jahre her, weshalb die Dorffasnacht Biberist Jubiläum feiern darf. An der Grundkonstruktion, die vor 75 Jahren entworfen wurde, hat sich bis heute nicht viel verändert.

Nur wenige spezielle Jubiläumsaktionen

Der Vorstand der Biberister Fasnacht hat sich entschieden, das Jubiläumsjahr zu feiern. Auf allzu viele spezielle Aktionen wird aber verzichtet. Die aktiven Biberister Närrinnen und Narren werden im Herbst gemeinsam auf Reisen gehen. Am auffälligesten für die Dorfbevölkerung wird der Umzug am Sonntag sein. Er umfasst mehr Nummern als üblich und macht einen längeren Weg. Neben den Biberister Gruppen spielt eine Guggemusik aus Wasen im Emmental. Zudem sind heuer mehrere Gruppen dabei, die mitlaufen und sich teilweise auch aktiv unters Publikum mischen werden. Die längste Anreise haben sicher die Berkheimer Narren (Esslingen-Berkheim, Deutschland). Gespannt sein darf man auch auf die Schnapslochgeischter aus Welschenrohr. Und weiter sind die Wiggertaler Tüfle (Zofingen) dabei. Mindestens seit 1948 sind auch die Tambouren ein fester Bestandteil der Biberister Fasnacht. Rund 400 Aktive dürften insgesamt mit dabei sein.