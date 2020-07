15 Trinkhörner und 20 Zinnkannen aus Hornusserhüttli geklaut

Zinnkannen und Trinkhörner sind aus dem Hornusserhüttli am Krähenberg in Messen verschwunden. Einzig drei Trinkhörner hängen noch an der Trophäenwand. Die von den Messener Hornusser in den letzten beinahe 100 Jahren errungenen Preise seien nicht nur ein Zeichen des Kampfgeistes, sie würden einen grossen Teil des Herzblutes der Hornusser darstellen. «Sie sind Teil unserer Identität», sagt Daniel Zenger.

Im Hüttli, während den Gesprächen an den Tischen, habe man immer wieder auf die Trophäen hingewiesen und die Erinnerung an die Feste, an denen sie erspielt wurden, aufgefrischt. «Jeder Hornusser kann sich vorstellen, welche Gedanken und Wörter wir für die Täterschaft bereit haben und wie sehr unser Herz blutet beim Anblick der leeren Wand», schreibt Zenger auf Facebook in einem Aufruf, bei der Suche nach der Täterschaft zu helfen. «Ich habe schon zwei Hinweise erhalten, und der Polizei weitergeleitet.»