11-Jähriger verletzt sich bei Sturz von Baum – Rega samt Filmteam im Einsatz

Gegen 9 Uhr landete ein Rega-Helikopter in Langendorf auf der Dürrbachstrasse oberhalb der Werkstatt Wyssestei. Grund für den Einsatz: Ein Bub war auf einem Spielplatz im nahegelegenen Dilitsch-Quartier in Solothurn an einer Strickleiter auf einen Baum geklettert. «Das Kind befand sich auf einem Ast in ca. 3 Meter Höhe, als dieser plötzlich brach», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Der 11-jährige Junge stürzte zu Boden und verletzte sich. Mit der Ambulanz wurde er zum Rega-Helikopter gebracht und dann um 9.25 Uhr ins Spital geflogen.

Begleitet wurde der rote und unverkennbare Helikopter beim Einsatz von einem schwarz-weissen, der mitten auf der Wiese oberhalb der Strasse landete. Mit diesem war ein Filmteam der Rega unterwegs. Am Boden wurden Film- und Fotoaufnahmen vom Helikopter, der Trage und vom später heranfahrenden Ambulanzfahrzeug gemacht. Kurz: Aufnahmen des ganzen Einsatzes.

Erst im Nachhinein wird entschieden

Solche begleitete Einsätze würden mehrmals pro Jahr stattfinden, erklärt Rega-Mediensprecher Adrian Schindler. Man berichte regelmässig über die Einsatztätigkeit zugunsten Menschen in Not, um der Bevölkerung einen Einblick in die Arbeit der Rega-Crews zu geben. «Am Freitag wird die Crew der Rega-Basis Bern von einem Kameramann sowie zwei Personen vom Rega-Mediendienst in einem zweiten Helikopter begleitet.»

Ob das Bild- oder Videomaterial später in irgendeiner Form publiziert wird, ist noch unklar. Weil die Einsätze nicht planbar seien, könne dies «erst im Nachhinein und je nach Art und Verlauf der begleiteten Einsätze, unter Berücksichtigung des Patientenschutzes sowie anderen Faktoren entschieden werden». (ldu)