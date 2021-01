Zwischendurch «Maske runter» ist wichtig in den Solothurner Kitas

Gleichzeitig sagt Roth, dass sich der Verband schon seit März bemüht habe, «einen Fuss in der Türe zu haben», wegen sinnvollen Massnahmen in Kontakt mit Fachpersonen gewesen zu sein – so dass man jetzt verhältnismässige Empfehlungen habe, die grossmehrheitlich gut mitgetragen würden.

Die Solothurner SP-Nationalrätin Franziska Roth ist Präsidentin von kibesuisse. Die Situation in Kitas beschreibt sie als «pädagogisch recht anspruchsvoll». So gilt etwa ein Singverbot; und vielerorts wird Maske getragen – obwohl es für kleine Kinder auch wichtig ist, die Mimik des Gegenübers wahrzunehmen.

Im Zug, beim Einkaufen, im Büro, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann; dann ist klar: Die Maske muss getragen werden. In der ganzen Schweiz. Unterschiede zwischen Kantonen gibt es, wenn es um Kindertagesstätten geht. So gilt in Westschweizer Kantonen wie etwa Freiburg eine Maskenpflicht für das Personal; was dort auch schon für Diskussionen und einer Beschwerde bis vor Kantonsgericht geführt hat.

Das tönt auch aus der Basis so. Marlies Murbach leitet eine Krippe in Däniken und präsidiert den kantonalen Kita-Verband. «Mehrheitlich haben wir uns an die Masken gewöhnt», erzählt Murbach. Viele Betreuungspersonen trügen die Masken auch durchgehend – weil dies einfacher sei, als Ausnahmen zu dokumentieren.

Laut Murbach ist am Schluss gesunder Menschenverstand gefragt – Fachpersonen stellten am besten selbst fest, wann es sinnvoll sei, die Maske zu tragen, wann eher nicht. So wird beispielsweise in der Solothurner Krippe Lorenz darauf verzichtet, Ausnahmen zu dokumentieren. Hier wurden Schlüsselsituationen beschlossen, in welchen ohne Maske gearbeitet wird – etwa beim Wickeln, bei einer 1:1-Betreuung von Babies.

Personalausfälle sind gravierender als Maskenpflicht

Was die Kitas aktuell vor grössere Herausforderungen stelle als Masken: Personalausfälle (siehe Box unten). Zwar habe man viel weniger grippebedingte Ausfälle als in Vorjahren, erklärt die Präsidentin des kantonalen Kitaverbandes – «die Maske schützt auch davor». Dafür müssten immer wieder Personen in Quarantäne. Der zehntägige Ersatz dafür kostet. «Viele dürften derzeit ein Minusgeschäft machen.» Die Lage in den Krippen blieben also auch nach 2020 angespannt.

Mit Anspannung sieht man auch dem 13. Januar entgegen. Dann werden neue Coronamassnahmen beschlossen. Befürchtet wird etwa, dass Schulen erneut geschlossen werden. «Auch gesellschaftlich gesehen mache ich mir Sorgen», sagt Nationalrätin Roth dazu.

Viele Eltern kämen mit Kindern im Homeoffice an den Anschlag. Und als zum letzten Mal Schulen geschlossen wurden, hat der Kanton auch die Kitas zugemacht. Auch Murbach hofft, dass es nicht so weit kommt. Sie sagt aber auch: «Corona fordert alle. Wir nehmen Tag für Tag».