Zwei Bücher mit Solothurner Bezug und eine Kinder-CD als Geschenktipps

Für den sozial-geschichtlich Interessierten

Ein Buch, das lange nachwirkt, ist die aufgezeichnete Lebensgeschichte der Pauline Schwarz. Mit dem Titel «moralisch defekt» ist Buchautorin Lisbeth Herger akribisch den Spuren einer Frau aus schwierigen Verhältnissen via Akten, Dokumenten und Gesprächen gefolgt und hat so ein Stück Schweizer Sozialgeschichte zwischen 1918 und 1982 aufgearbeitet. Pauline, geborene Schwarz (ein Pseudonym), in der Ostschweiz geboren und aufgewachsen war fünfmal verheiratet und war Mutter von fünf Kindern. 14mal stand sie vor Gericht, neun Jahre und einen Monat verbrachte sie insgesamt in unterschiedlichen Gefängnissen oder Anstalten. Meist wurde Ihr Diebstahl und Betrug vorgeworfen, doch sie wurde auch psychologisch begutachtet und beurteilt und als «moralisch defekt» pathologisiert. Ihre ersten Akten entstehen 1941, als die damals 23-Jährige ins Burghölzli, die «Heilanstalt und psychiatrische Universitäts-Poliklinik» überführt wird. Sie wird aus einer Untersuchungshaft hierhergebracht und war damals schon zwei Jahre mit dem fast doppelt so alten Witwer und Bauern Armin Schmid aus Regensdorf verheiratet, junge Mutter eines kleinen Sohnes und Stiefmutter einer ganzen Kinderschar. Jetzt soll im Burghölzli Paulines «Geistestätigkeit» untersucht werden weil sie aus der Ehe floh und sich mit Diebstählen und Betrügereien eine Zeitlang über Wasser hielt. Dies ist der Beginn eines langen, fast fünfzigjährigen Weges durch behördliche und gerichtlichte Instanzen - auch im Kanton Solothurn. Denn als Pauline Schmid wurde sie durch ihre erste Ehe Bürgerin von Hessigkofen. Ein Dorf, das sie Zeit ihres Lebens nie gesehen hat. Dem Kanton Solothurn kam laut damaliger Rechtssprechung die Pflicht zu, die aus dem Kanton Zürich ausgewiesene Frau aufzunehmen und für ihre Unterbringung zu sorgen. Man beschliesst, sie zur Beobachtung und Begutachtung in die psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Rosegg zu überführen. Von dort geht es in den Schachen nach Deitingen und weiter in Paulines schwierige Zukunft, in der sich neue Männer, Kinder, Gerichtsentscheide, Gefängnissaufenthalte bis im Jahr 1964 abwechseln, an der sie selbst aber auch nicht unschuldig ist. Erst im Alter beruhigen sich Paulines Lebensbedingungen, doch jetzt quält sie die Suche nach ihren Kindern, die sich ihrer leiblichen Mutter gegenüber ganz unterschiedlich verhalten. Hinweis: Lisbeth Herger «moralisch defekt» Zürich, Hier und Jetzt Verlag. 247 S. 39 Franken. Für den Vielgereisten und Zeitkritischen

Der gebürtige Deitinger Franz Walter lebt bekanntlich seit vielen Jahren in Uznach. Und in der Ostschweiz, in der Oberseeregion, ist sein neuesten Buch «Dreiländerstein» angesiedelt. Walter hat einen Roman um die Restaurierung des sogenannten «Dreiländerstein», einem steinigen Monument an einem Ort, an dem die drei Kantonsgrenzen St. Gallen, Zürich und Schwyz zusammentreffen, geschrieben. Nach langen Vorarbeiten beginnt die Restaurierung dieses Steins, der im Jahr 1871 aufgestellt wurde. Im Restauratorenteam ist auch die junge Syrerin Bessina Salim mit dabei. Als ausgebildete Restauratorin hat sie sich im Vorfeld mit der Entstehung des Objekts und seiner Region auseinandergesetzt. Und nun entspinnt sich - wie immer bei Franz Walters Romanen - eine spannende Geschichte, die sich teils vor 150 Jahren in der Oberseeregion abgespielt haben könnte, die aber auch die geflüchtete Syrerin, die in der Schweiz lebt, mit den aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen in ihrem Heimatland konfrontiert. Die Geschichte aus der Vergangenheit dreht sich um Meinrad Pfenninger, der sich mit Vorschriften schwertut. Für die Brauerei Bäch arbeitet er als Fuhrmann, geht daneben aber Schattentätigkeiten nach. Das meiste, was er dabei ergaunert, verteilt er jedoch an ältere und bedürftige Menschen. Nun macht er sich auf die Suche nach seiner Jugendliebe und ihrem gemeinsamen Kind. Wird Bessina sich von Meinrads Geschichte inspirieren lassen, um nach Syrien zurückzukehren und sich in ihrer Heimat für den Wiederaufbau zu engagieren? Hinweis: Franz Walter «Dreiländerstein» Wangen/SZ Antium Verlag. 186 S. Broschur. 21.50 Franken. Für den fantasiebegabten Fünfjährigen