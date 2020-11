Zusätzliche Hilfen für Corona-Opfer: Regierungsrat unterstützt neue Vorstösse im Kantonsrat

Gar nicht so selbstverständlich ist das beim Auftrag von Markus Baumann (SP, Derendingen). Er verlangt spezielle Unterstützungsmassnahmen nicht nur für Selbständigerwerbende, sondern auch für Arbeitnehmende, die das bestehende System mit Kurzarbeit, Arbeitslosenversicherung und im äussersten Fall Sozialhilfe eigentlich bereits vor einer akuten Notlage schützen sollte.

In der Begründung seines Auftrags machte Baumann aber darauf aufmerksam, dass sich vermehrt Menschen ohne oder mit reduzierten Sozialversicherungsleistungen bei sozialen Institutionen wie der Caritas melden und insbesondere Lebensmittelhilfen in Anspruch nehmen.

Das will der Regierungsrat nun bis Ende November genauer analysieren und herauszufinden, warum Leute in eine solche akute Notlage geraten. Er stellt in Aussicht, bis am 9. Dezember basierend auf diesen Abklärungen Massnahmen zu definieren, die ergänzend zu den bestehenden Sicherungssystemen umgesetzt werden können. Der Regierungsrat beantragt dem Parlament, Baumanns Auftrag mit entsprechend angepasstem Wortlaut erheblich zu erklären.

«Wintergärten» für Beizen ohne Baubewilligung

Im Parlament unbestritten dürfte der von der Regierung ebenfalls positiv aufgenommene fraktionsübergreifende Auftrag zur Unterstützung der Gastrobranche sein. Gastrobetriebe sollen in der Winterzeit Ersatzflächen schaffen können, indem sie zum Beispiel ohne Baubewilligungsverfahren Aussenzelte aufstellen und dort auch Heizstrahler einsetzen dürfen.