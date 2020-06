Zum 2000-Jahr-Jubiläum gibts Kunst an teils unerwarteten Standorten in der Stadt

Allmählich, leise und fein wird Solothurn ab dem 4. Juli zur Kulisse eines einmaligen Kunstprojekts. «Zart2020» heisst es und vereint 20 regionale, nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler an 17 teils unerwarteten Standorten in der Stadt. Es ist eine der wenigen Veranstaltungen, die zum 2000 Jahr-Stadt-Jubiläum grösstenteils so durchgeführt werden kann, wie ursprünglich geplant», sagt die Präsidentin des Solothurner Kunstvereins Brigitte Müller. Zwar hätte man mit den Installationen rund einen Monat früher starten wollen, doch nun steht der Start fest.

Hinter «Zart2020» stehen neben dem Kunstverein Solothurn der Leiter des Hauses der Kunst, Reto Emch und Kunsthistorikerin Anna Bürkli. «Ausgehend von der Ausstellung «ex situ» im Haus der Kunst vor zwei Jahren, in der Reto Emch den ehemaligen Altar der Kirche St. Josef wieder im Kirchenraum installierte, keimte im Vorstand des Kunstvereins Solothurn die Idee, zum Jubiläum der Stadt Kunst an ungewöhnlichen, sakralen aber auch profanen, aber wenig zugänglichen Orten zu platzieren. «Wir suchten nach solchen Standorten und klärten akribisch ab, ob Kunstinterventionen dort auch möglich seien», erklären die «Zart»-Macher.

Vor gut zwei Jahren habe man mit den Abklärungen begonnen; im Januar dieses Jahres sei dann alles schon «auf dem Schlitten» gewesen. Doch dann kam Corona und das ganze Programm des Stadt-Jubiläums damit durcheinander – ausser «Zart2020». «Dadurch dass diese Ausstellung im öffentlich zugänglichen Aussenraum unter freiem Himmel stattfindet und man die Besichtigung in kleineren Gruppen durchführen kann, bleiben die Sicherheitsaspekte gewährleistet», sagt Brigitte Müller.

Kunst mit allen Sinnen erleben

Anna Bürkli meint zu den Standorten: «Vor allem auch in Hinblick auf die lange Geschichte der Stadt ergänzen die Interventionen von ‹Zart2020› die historisch aufgeladenen Orte mit neuen künstlerischen Blickwinkeln. Man geht durch eine an sich bekannte Stadt und entdeckt da und dort durch die Kunst hervorgehoben Neues.» Und sie betont weiter: «Wer sich auf den gut zweistündigen Rundgang macht, erlebt Kunst für alle Sinne. Zum Sehen, Hören und Fühlen.»