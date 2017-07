Angefangen hat es mit dem Wäscheplan. «Der ist in diesem Haus recht kompliziert», erzählt die 45-jährige Christine Gerber, die in einem Wohnblock in Selzach wohnt. Als sie hörte, dass neben ihr eine Flüchtlingsfamilie einzog, beschloss sie, Nachbarschaftshilfe zu leisten. So habe sie der Familie Alyafei aus dem Jemen alle Daten aufgeschrieben, an welchen sie die Waschküche benutzen dürfen. «Dann bin ich in ihre Wohnung rüber und habe ihnen diesen Plan gegeben», sagt Gerber. «Von da an blieb es nicht mehr nur bei einem ‹Grüessech› und ‹Ade› im Treppenhaus.»

Gerber lernt der Familie etwa Wörter auf Hochdeutsch und Mundart. Dafür kann sie nun auch einige Begriffe auf Arabisch. «Sie kochen manchmal auch gleich für mich mit», erzählt die 45-Jährige. «Ich finde es schön, wie sie teilen. Sie haben ja nicht viel Geld, auch wenn sie keine Miete zahlen müssen.» Die Vierzimmerwohnung bezahlt der Sozialdienst – und ist laut diesem zu gross für eine dreiköpfige Familie. «Jetzt plant der Kanton, noch eine andere Familie einzuquartieren oder der Familie eine kleinere Wohnung zu geben», erzählt die Hausfrau. Das dürfe aber auf keinen Fall passieren.