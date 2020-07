«Zielt auf den Artenschutz»: Solothurner Komitee setzt sich für Nein zum Jagdgesetz ein

Am 27. September entscheidet die Stimmbevölkerung über das revidierte Jagdgesetz. Schweizweit stellt sich eine breite Koalition aus Parteien, Natur- und Umweltschutzorganisationen, Jägern und Förstern gegen den massiven Abbau beim Artenschutz im neuen Jagdgesetz.

Sie alle setzen sich für ein Nein ein. Das Gesetz, welches oft als «Wolfsabschussgesetz» wahrgenommen und als pragmatischer Kompromiss verkauft werde, ziele auf den Artenschutz generell, schreibt das Komitee in einer Mitteilung. «Es sieht mehrere massgebende Änderungen vor, die sich auf den Umgang mit allen bundesrechtlich geschützten Arten auswirken.» So würden etwa Kompetenzen an die Kantone delegiert, obwohl viele geschützte Arten oft kantonsübergreifend leben und kantonale Lösungen daher untauglich seien. Und neu würden selbst geringe Schäden ein Abschussgrund sein.