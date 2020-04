«Wir brauchen Leuchttürme»: Dieser Corona-Song soll Mut machen

Das Wort Corona kommt nie vor. Und doch wissen alle, worüber Peter Gubler in «Meh aus mi» da singt. Es geht um die spezielle Zeit, die wir momentan erleben. Eine Zeit, in der Abstand gehalten wird und nur wenige Geschäfte geöffnet haben. Der 45-jährige Zuchwiler will aber nicht das Schlechte besingen; das sehe man schon in den Medien. «Der Song soll den Leuten ein gutes Gefühl geben», erklärt der Komponist. Man brauche jetzt Leuchttürme. Er will deshalb das Augenmerk auf das Zusammenstehen und Zusammenhalten legen. «Manchmal muss man einfach durchhalten. Wir schaffen das zusammen.»

Gubler ist Musiklehrer im Schützenmatt-Schulhaus in Solothurn. Er spielt Gitarre und Klavier, sowie manchmal zum Begleiten im Unterricht Schlagzeug und Bass. Singen ist seine grosse Leidenschaft. «Die Stimme ist ein Geschenk, das ich erhalten habe», erzählt das Mitglied von «The Nightingales». Für diese A capella-Formation schreibt er auch Songs.

Bereits im Alter von 14 Jahren begann Gubler mit dem Komponieren. «Meh aus mi» ist aber sein erster Song, den er auch veröffentlicht.