Die erste Präsenz von Jura im amerikanischen Fernsehen geht auf das Jahr 2002 zurück.

Wie kommt eine Schweizer Kaffeemaschine so oft in den USA ins Fernsehen? Da fliesst viel Geld, könnte man meinen. «Nein, wir zahlen nichts für Produktplatzierungen», lässt Meinrad Kofmel, Medienattaché bei der Jura, auf Anfrage verlauten. Das Unternehmen setzt auf konventionelle Werbung. Mit Roger Federer kann auf ein prominentes Werbegesicht gezählt werden. Für Produktplatzierungen in TV-Sendungen und Filmen wird hingegen kein Geld in die Hand genommen.

Ausstatter fragen um Erlaubnis

Jura-Kaffeemaschinen, von denen 2016 321'000 Stück verkauft wurden und dem Unternehmen das erfolgreichste Geschäftsjahr überhaupt bescherten, sind in den Staaten bekannt. Und sie haben einen so guten Ruf, dass sie es in den Kreis der Premiumgeräte geschafft haben. Will heissen: Die Produkte passen neben Apple, B&O, Mercedes und Rolex in das Set des gut situierten Bürgers und sind gern gesehene Accessoires in Wohnung und Büro. «Wir finden es super, wenn wir so wahrgenommen werden», meint Kofmel. Das zeige, dass Jura auf dem richtigen Weg sei, denn das Ziel sei es, «ein langlebiges Produkt zu machen, das auch noch ein Einrichtungsgegenstand ist.»

Die Ausstatter fragen Jura um Erlaubnis, eine Kaffeemaschine ins Set einzubauen und beschaffen sie sich selbstständig. Jura kostet das Ganze gar nichts. Das Unternehmen kann nur gewinnen. Vielleicht nimmt ja ein Zuschauer das Produkt wahr und erkennt es später zufällig beim Shoppen wieder.

Weitere prominente Auftritte winken der Jura-Maschine in Wohnungen von echten Promis. Diese liefern den Beweis ihres Kaffeegeschmacks gleich selbst: Elton John bedankt sich per Instagram für die riesige Geburtstagskarte – hinter ihm auf der Kommode steht eine Jura-Kaffeemaschine.