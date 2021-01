Wie wird «Prix du Public» vergeben und warum ein neuer Preis? Das sagt die Direktorin zu den Auszeichnungen

Was liegt in der Luft? – Ein filmisches Tagebuch: persönlich verankert, zugleich politisch und gesellschaftlich, mit Mut zur Unausgewogenheit, zu irritierender Gleichzeitigkeit von Innen- und Aussenwelt, Alltag und Ausnahmezustand. Der Film spinnt ein komplexes Netz, fängt Gefühle, Gedanken und widersprüchliche Tendenzen ein: ein emotionales Spiegelbild einer ambivalenten Zeit zwischen Ohnmacht und Aufbruch.

Wanda betreut Rentner Josef rund um die Uhr in der Familienvilla am See. Sohn Gregi, noch immer bei den Eltern wohnhaft, findet Gefallen an ihr. Trotz mieser Bezahlung braucht sie das Geld für ihre Familie in Polen. Alle unter einem Dach versammelt, erhält Wanda intime Einblicke ins Familienleben und wird plötzlich schwanger.

Judith betreibt in einem abgelegenen Jura-Tal eine kleine Forellenzucht. Die harte Arbeit fordert von der alleinerziehenden Mutter alles. Glücklicherweise hat sie seit kurzem mit Gabriel einen zuverlässigen Gehilfen. Zwischen den beiden wächst ein vertrauensvolles Verhältnis; auch Judiths kleine Tochter Milla schliesst Gabriel schnell ins Herz. Dann zerstört ein Schicksalsschlag das Idyll. Judiths einziger Halt ist die Verbundenheit mit Gabriel. Doch sie ahnt nicht, wie sehr dieser in die tragischen Ereignisse verstrickt ist.

Vor vierzig Jahren lebten in Pietrapaola 2000 Menschen, heute sind es 200. Der Regisseur selber wurde dort geboren als Sohn von zwei Deutschen, die irgendwie dort gelandet waren. Zwanzig Jahre lang ist er nicht zurückgekommen. Nun fragt er sich: Wo sind die anderen? Was sind die Geschichten dahinter? Der Film ist eine Reise in die Musik eines Dorfes zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen persönlichen und kollektiven Emotionen.

Lisa, einst brillante Theaterautorin, schreibt nicht mehr. Sie lebt in der Schweiz, doch mit dem Herzen ist sie in Berlin geblieben, es schlägt im gleichen Takt wie das ihres Bruders Sven, des berühmten Theaterschauspielers. Seit Sven an Leukämie erkrankt ist, ist die Beziehung zwischen den Zwillingen noch enger geworden. Lisa setzt alles in Bewegung, um Sven wieder auf die Bühne zu bringen. Sogar die eigene Ehe setzt sie aufs Spiel.

Der Film widmet sich der Zerstörung eines einzigartigen Bahnhofs in Zürich und dem Neubau eines Gefängnis- und Polizeizentrums an seiner Stelle. Aus der Perspektive vom Fenster des Filmemachers, begleitet von den Aussagen mehrerer Ausschaffungshäftlinge, dokumentiert der Film, wie wir mit der Auslöschung von Geschichte und ihrem Ersatz durch totale Sicherheit umgehen.

Als sich der 19-jährige Beyto in seinen Schwimmtrainer Mike verliebt, verheiraten ihn seine Eltern während eines Urlaubs im türkischen Heimatdorf mit Seher, seiner Freundin aus Kindheitstagen. Zurück in der Schweiz, befindet sich Beyto in einer zerreissenden Dreiecksbeziehung. Eine turbulente Liebesgeschichte von drei jungen Menschen.

Der «Prix de Soleure» 2021 wird von der bekannten Theaterdirektorin Anne Bisang («Théâtre populaire romand») aus La-Chaux-de-Fonds, dem oscar-nominierten Regisseur Markus Imhoof («More than Honey», «Das Boot ist voll») und der Berner Schriftstellerin Meral Kureyshi («Fünf Jahreszeiten») verliehen. Markus Imhoof wird übrigens im Rahmen der diesjährigen «Nacht der Nominationen» für den Schweizer Filmpreis den Ehrenpreis des Schweizer Films 2020 entgegennehmen können. Die Pandemie hatte das bisher verunmöglicht. Die Jury sieht sich die zwölf nominierten Filme zu Hause an und wird sich während des Festivals täglich zu einer bestimmten Uhrzeit zum Austausch treffen. Letzten Donnerstag fand live via Zoom die Begrüssung und Information zur Durchführung für die Jurys statt - es war trotz allem ein toller Moment! Die Preisverleihung gestalten wir als festlichen Halb-Live-Event - einerseits live, andererseits mit Grussworten per Videoaufnahme. So wird Stadtpräsident Kurt Fluri ein Grusswort per Filmaufnahme machen. Das Publikum kann live auf unserer Website dabei sein. Ausnahmsweise vergeben wir unsere Preise schon am vorletzten Festivaltag, damit wir alle prämierten Filme am Mittwoch, 27. Januar online nochmals ganztags zeigen können.

Der Film ist eine Reise rund um die Welt, auf der wir Menschen treffen, die vor Angst erstarren, Menschen, die sie suchen, die sie finden, die sie lieben. Unterwegs begegnen wir Expert*innen der Neurowissenschaft, Psychologie, Politik, die uns aufzeigen, wie die Gesellschaft von Angstbotschaften gesteuert wird. Der Film analysiert die universelle Frage, was Angst ist und warum wir uns so vor ihr fürchten.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hält Science-Fiction Einzug in die Labors. Die Forschung zum Verständnis der Funktionsweise unseres biologischen Gehirns führen zu spektakulären Fortschritten in der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Davon erzählen fünf Geschichten, die zum Kern der heutigen Wissenschaft vorstossen und das Bild einer faszinierenden und beunruhigenden Zukunft zeichnen.

Auf Sapelo Island in Georgia wachsen zwei Brüder, JerMarkest und Johnathan, in der letzten verbleibenden Enklave der Saltwater Geechees auf. Ihre grösste Freude ist es, die Insel zu erforschen, so wie es ihre Adoptivmutter, Cornelia Walker Bailey, als Kind auch getan hatte. Als Geschichtenerzählerin und Matriarchin von Sapelo bemüht sie sich, diese einzigartige Gemeinde, die ihre Vorfahren aufgebaut haben, so weit wie möglich zu erhalten.

In Horndal in Schweden stehen Furkan und seine Familie vor einem medizinischen Rätsel, das ihr Alltagsleben auf den Kopf stellt. Die beiden ältesten Töchter der Familie, Ibadeta und Djeneta, sind in ein Koma gefallen. Trotz allem versucht die Familie, weit weg von ihrer Heimat Kosovo, ein normales Leben zu führen. Furkan hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Raumfähre zu bauen, die seine Schwestern zum Mars bringen kann.

Sonja Wyss ist die Jüngste von vier Schwestern. Sie ist noch ein Kleinkind, als das Familienidyll auf den Bahamas zerbricht und sie sich in der kalten Schweiz wiederfindet. Hier werden die Schwestern in Pflegefamilien untergebracht. Viele Jahrzehnte später will sie wissen, was damals passiert ist. In intensiven, schonungslos ehrlichen Gesprächen tritt eine ganz unterschiedlich erlebte Familiengeschichte zutage, die gerade fortgeschrieben wird.

Ein kleines Dorf an der syrisch-türkischen Grenze in den frühen 1980er Jahren: Der sechsjährige Kurdenjunge Sero erlebt sein erstes Schuljahr in einer arabischen Schule und muss zusehen, wie seine kleine Welt im Zuge eines absurden Nationalismus radikal verändert wird. Humoristisch und doch ernsthaft erzählt der Film von einer Kindheit, die zwischen Diktatur und dunklem Drama auch ihre leichten Momente findet.

Es gibt noch einen weiteren, neuen Preis: «Opera Prima» warum?

Der Schweizer Film hat einen besonders starken filmischen Nachwuchs - das war mir letztes Jahr noch einmal so richtig bewusst geworden. Diesen zu stärken und besonders sichtbar zu machen ist unser Wunsch. Obwohl sich gerade bei einem Langfilm-Debüt viele wichtige Weichen stellen, gab es bis anhin in der Schweiz keinen Preis für lange Schweizer Erstlingswerke. Die Solothurner Filmtage verpflichten sich seit ihrer Gründung dem «jungen Schweizer Film» und dem Austausch zwischen den Generationen. Mit einem Preis für erste Langfilme aus dem Bereich Spiel-, Dokumentar- oder Animationsfilm engagieren wir uns für den jungen Schweizer Film von heute und morgen, stellen vielversprechende Nachwuchsregisseure und - regisseurinnen ins nationale Schaufenster und bieten ihnen ein Sprungbrett für die Zukunft. Wir haben dazu übrigens eine Foto-Arbeit von unserem diesjährigen Gastfotografen Thomas Krempke. Er hat die jungen Filmregisseure in den letzten Wochen besucht. Seine Foto-Serie «Neue Gesichter des Schweizer Films» publizieren wir aktuell auf unserer Website.

Wie hoch ist dieser Preis dotiert und woher stammt das Preisgeld?

Die Kulturfonds der SUISSIMAGE und SSA stiften ein Preisgeld von 20'000 Franken. Wir freuen uns sehr, dass wir für die Jury prägende Persönlichkeiten gewinnen konnten. Die junge Regisseurin Anja Kofmel - mit «Chris the Swiss» fünffache Gewinnerin des Schweizer Filmpreises, Paolo Moretti, der Leiter der renommierten Quinzaine des Réalisateurs in Cannes und Direktor Cinémas du Grütli in Genf und der französische Filmverleiher Patrick Sibourd vergeben der ersten Preis «Opera Prima». Die Trophäe wird aktuell vom Solothurner Künstler Felix Flury gestaltet.

Es gibt ja ein relativ dichtes Rahmenprogramm mit Gesprächen usw. Welche Gedanken/Anliegen stehen dahinter?

Ein Festival ist mehr als eine Filmplattform. Und die Solothurner Filmtage sind mehr als ein Abspielort für Filme: sie sind der zentrale Begegnungsort zum Schweizer Film. Für das Publikum und die Filmschaffenden. Sie alle haben sich schon sehr lange nicht mehr gesehen und das Kino als Ort fehlt uns sehr. Den Filmschaffenden fehlt der Austausch mit dem Publikum, wie sie uns mitteilten. Deshalb haben wir das Unmögliche möglich gemacht und ein Online-Festival konzipiert und organisiert, dass die Begegnung trotz allem ermöglicht - wenn auch digital.

Wir werden für jeden Film ein Rendez-vous schaffen mit der Art der Programmierung - dass jeden Tag 15 - 20 Filme starten - und den Filmgesprächen am Folgetag des Filmstarts. Die Filmgespräche moderieren wir live in zwei Kinos in Solothurn. Damit wollen wir bildlich und «by doing» auch daran erinnern, wo wir jetzt eigentlich alle versammelt sein möchten und wo Film am besten stattfindet: im Kinosaal, als gemeinsames Filmerlebnis, in Solothurn. Film ist grösser als jeder Computerbildschirm. Aber ersatzweise können wir uns damit zufrieden geben… und vielleicht ein neues Publikum, das die Erfahrung im Kino und am Festival noch nicht kennt, auf das Besondere eines Filmfestivals hinweisen… Wir haben schon junge Leute in den Social Media, die das erste Mal von den Filmtagen gehört haben und sich informieren. Das ist toll!

Dieses Jahr ist es also pandemie-bedingt auch geographisch eine erweiterte Erfahrung: anstatt im Kinosaal ist das Publikum nun quer durch die Schweiz vor dem Film versammelt. Das Publikum ist nun in Chiasso und Basel, in Solothurn und Genf im virtuellen Kinosaal, den wir wegen der Pandemie aufbauen mussten. Und am Folgetag können unsere Online-Festivalbesucher dann dem Live-Filmgespräch folgen - und auch selber Fragen stellen. Sehr zentral war für mich, dass wir keine «Filmabspielplattform» bieten, sondern eine Film- und Festivalerfahrung, soweit dies die Online-Situation erlaubt.