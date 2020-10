Am Mittwoch hat der Bundesrat die Corona-Massnahmen deutlich verschärft. Neu gilt eine Maskenpflicht im Büro, an der Kanti und am Markt. Auch in belebten Fussgängerbereichen und überall dort, wo der erforderliche Abstand im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden kann, müssen Masken getragen werden. Solothurner und Solothurnerinnen reagieren unterschiedlich auf die Verschärfung der Massnahmen.