Wie die Solothurner an den SwissSkills 2020 abgeschnitten und welche Aufgaben sie gemeistert haben

Fahrzeugschlosser/in EFZ

Obwohl Samantha Böhm aus Kappel den 3. Platz belegt hat, ist sie nicht wirklich zufrieden mit ihrem Resultat. «Es hätte schon besser sein können». «Wenn mir nicht so ein grober Fehler unterlaufen wäre, hätte ich sicher den 2. Platz belegen können», so Böhm. Bei einem Modul habe nämlich blaues Decor auf eine weisse Schicht genebelt. Wie die 21-Jährige jedoch gegenüber der Zeitung sagt, wollte sie auf das Podest kommen und nicht den letzten Platz erreichen. Dies hat sie auch geschafft.

Am am 28. und 29. November hat der Wettkampf für den Beruf Carrosserielackierer/in EFZ stattgefunden. Die Teilnehmer haben am ersten Tag einen ganzen Vorbau von einem Auto mit Motorhaube, Stossstange und Kotflügel erhalten. Dabei hatte es bei den einzelnen Teilen Dellen, die man spachteln und ausfüllen musste. Zudem musste ein Kratzer in der Stossstange repariert werden. Die Teilnehmer haben für die einzelnen Module immer eine gewisse Zeit zur Verfügung erhalten.

Der 20-jährige Fahrzeugschlosser hat am Wettkampf den 5. Platz von 9. Teilnehmern belegt. Auf die Frage wie er mit dem Resultat zu zufrieden ist, antwortet er: «Geht so. Es wäre mehr drin gelegen». Bei der Aufgabenbestreitung sind bei Eicher eigentlich keine Probleme aufgetreten. «Es war einfach eine ungewohnte Umgebung mit anderen Maschinen», meint er am Schluss.

Der Wettkampf für den Beruf Fahrzeugschlosser/in EFZ hat am 28. und 29. November stattgefunden. Die einzelnen Teilnehmer hatten für die Aufgabenbestreitung 17.5 Stunden Zeit erhalten. Bereits Mitte November habe man sich 1.5 Stunden der Aufgabe gewidmet, da ansonsten die Zeit nicht ausgereicht hätte. «Es gab ein Model von einem Zweiachs-Anhänger. Genauer gesagt ein <Anhängerli> mit einem Stahlrahmen unten, Drehschemel und Deichsel», so der Langendörfer. Anschliessend musste der Anhänger mit einer Alubrücke mit Kippfunktion und Stirnwand ausgerüstet werden. «Zusätzlich wurden auch Heckleuchten montiert und verkabelt».

«Wir bekamen Pläne von einem Objekt, dass eingerüstet werden muss. Danach hatten wir eine Stunden Zeit zu planen und zu zeichnen», so der 25-Jährige. Anschliessend hatten die Teams jeweils neun Stunden Zeit zum Aufrüsten. «In den letzten Jahren war immer ein Objekt vorhanden, welches eingerüstet wurde, ein sogenannter <Brunnen>. Wir mussten nun die Gerüste im Freien stellen». Am Boden gab es gelbe Markierungen, welche angaben, wo es gestellt werden musste.

Der Wettkampf der Gerüstbauer hat jeweils in einem Team aus zwei Personen stattgefunden. Matthias Greger (TG) und der Kappeler Robin Furrer haben zusammen am Wettkampf Gold geholt. Nebst den beiden gab es nur noch ein weiteres Team, welches an den SwissSkills teilgenommen hat. «Ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Resultat», fügt Furrer hinzu.

Im Sommer vor zwei Jahren hat der 25-jährige Robin Furrer seine Ausbildung zum Gerüstbauer EFZ bei der Lawil Gerüste AG abgeschlossen. Seit dem Lehrabschluss ist er bei F. Furrer GmbH in Kappel tätig. Wie es der Name bereits sagt, handelt es sich um ein Familienunternehmen. «Die Firma gehört meinem Vater», so Robin Furrer.

Die 11 Teilnehmer haben am ersten Tag mehrere Baupläne für die Gestaltung des Hauses bekommen. «Man hat drei verschiedene Modelle erhalten, welche zuerst gezeichnet und anschliessend aus Holz gefertigt werden mussten. Das erste Modell waren die drei Seiten des Hauses, das zweite die integrierte Sitzbank und das dritte und letzte Modell war das Dach. Am Schluss musste alles zusammengebaut werden», so Flurin Gasser aus Oberdorf.

In 22 Stunden ein «Häuslein mit Sitzbank» konstruieren und bauen. Ist das möglich? Die 10 Zimmermänner und die eine Zimmerin zeigten es an den SwissSkills Championship vor.

Beim ersten Posten haben sich die 12 besten von den 20 Teilnehmern für die nächste Runde qualifiziert. Flavia Suter hat den 14 Platz belegt und konnte so knapp nicht in der nächsten Runde teilnehmen. «Ich bin mit dem Resultat zufrieden. Ich habe das Resultat schlechter erwartet, da nun schon eine gewisse Zeit seit meinem letzten ÜK vergangen ist und ich vieles nicht mehr wusste. Es hatte zudem einige Fragen dabei, die ich noch nie gehört habe, bei welchen ich einfach auf gut Glück geantwortet habe.»

Der Wettkampf für den Beruf Logistiker/in EFZ hat im Verkehrshaus in Luzern stattgefunden. Als das Museum um 10 Uhr öffnete, konnten die Besucher und Besucherinnen sogar einen Teil des Wettkampfes mitverfolgen. Bei den ersten beiden Posten mussten Fragen in einem Quiz beantwortet werden. Dabei wurde das Allgemeinwissen der Teilnehmer über den Beruf sowie das Gelernte in den überbetrieblichen Kursen (ÜK) getestet. Anschliessend absolvierten die qualifizierten Teilnehmer einen Parkour mit einer Hubarbeitsbühne. Im Finale mussten dann noch Gymnastikbälle mit einem Stapler auf so ein «Hütlein» gehoben werden.

Flurin Gasser hat am Wettkampf den 4. Platz belegt. Das heisst knapp am Podest vorbei. «Ich bin mit meinem Rang sehr zufrieden. Mit dem Endprodukt des Hauses bin ich jedoch nicht so glücklich, da das Dach einen Fehler aufwies.»

Der 21-Jährige hat seine Ausbildung als Zimmermann EFZ vor einem Jahr bei der Strausack Holzbau AG abgeschlossen. Seit seinem Abschluss arbeitet er nun bei der Jura Holzbau AG in Zuchwil. Auch er hat die gestellte Aufgabe am Wettkampf innerhalb der gesetzten Zeit gemeistert. «In den ersten drei Tagen bin ich ein bisschen nachgehinkt mit dem Projekt, da ich mit dem Modell eins und zwei beschäftigt war. Erst am vierten Tag widmete ich mich dem dritten Modell, dem Dach. Dabei ist mir zuerst ein Fehler beim Zeichnen passiert und ich musste fast alles nochmals machen. Auch beim zweiten Versuch gab es wieder einen Patzer, welchen ich bis am Schluss nicht mehr beheben konnte.»

Die 22-Jährige hat im Sommer 2019 ihre Lehre als Logistikerin EFZ bei Wyss Samen und Pflanzen in Zuchwil abgeschlossen. «Direkt nach der Schule wollte ich eigentlich zuerst Pferdefachfrau werden. Im 10. Schuljahr habe ich mich dank Schnupperlehren jedoch anders entschieden», so Flavia Suter am Schluss.

Gebäudetechnikplaner sind für die Planungen und die Berechnungen von sanitären Anlagen wie Wasser-, Abwasser- und Gaseinrichtungen verantwortlich. Am 13. und 14. Oktober haben sich alle 12 Teilnehmer in einem Raum zusammengefunden, um den Wettkampf zu bestreiten. Die Aufgabe bestand darin, für ein Bürogebäude Sanitäranlagen zu planen und berechnen. Dabei musste man nach einem gewissen Leitsatz vorgehen, wie man beispielsweise Entsorgungs- und Versorgungsleitungen anschliesst. Für die Aufgabe haben die Teilnehmer 16 Stunden Zeit erhalten.

Auch der Zuchwiler Lukas Hess war unter den 12 Teilnehmer. «In meiner ersten Ausbildung hätte ich bereits an den SwissSkills teilnehmen können. Ich entschied mich jedoch dagegen, was ich später bereute», so Hess. Er hat seine zweite Ausbildung als Gebäudetechnikplaner Sanitär in diesem Sommer bei der ing.-büro riesen Bern AG abgeschlossen. Im Moment befindet er sich im Militär. Als er nun einen Brief des Verbands suissetec erhalten hatte und erneut auf die SwissSkills aufmerksam gemacht wurde, überlegte es sich der 20-Jährige nicht zweimal

Der Erlinsbacher hat seine Ausbildung als Gebäudetechnikplaner Sanitär EFZ bei der Wülser Lostorf AG in diesem Sommer abgeschlossen. Er arbeitet nun bei Amstein + Walthert in Zürich. Als er per Briefpost auf die SwissSkills aufmerksam gemacht wurde, musste es sich der Erlinsbacher nicht zweimal überlegen, daran teilzunehmen. «Ich dachte mir, es ist sicherlich eine gute Erfahrung», so der 21-Jährige.

Der Wettkampf für die Polygrafen und Polygrafinnen hat aufgrund des Coronaviruses zu Hause oder im Geschäft stattgefunden. Alle 27 Teilnehmer haben per Mail einen Auftrag erhalten mit einer Abgabefrist von rund einer Woche. Die Teilnehmer waren somit sehr frei, wann genau sie den Wettkampf bestreiten wollten. «Die Aufgabe bestand darin, ein Plakat für Tessin Tourismus für den öffentlichen Verkehr zu gestalten. Von verschiedenen Bildern des Kunden musste man die passenden auswählen und anschliessend eine Bildkombination gestalten», so der Zuchwiler Timo Röthlisberger.

Lukas Hess hat am Wettkampf den 12. Platz belegt. Auf die Frage, ob er mit dem Resultat zufrieden ist, antwortet der 20-Jährige: «Zufrieden kann man mit diesem Ergebnis schon nicht sein. Ich war jedoch auch nicht mehr so geübt, da ich im Moment im Militär bin. Zudem muss ich sagen, dass ich mich zu wenig vorbereitet habe», zieht Hess ein Fazit.

Trotz wenigen Schwierigkeiten bei der Aufgabenbestreitung ist der 18-Jährige mit seinem Resultat nicht richtig zufrieden. Er hat beim Wettkampf den 22. Platz von 27 Teilnehmern belegt. «Es sind nur gewöhnliche Komplikationen aufgetaucht wie die Bildbearbeitung, die nicht wie gewollt funktioniert hat. Dies ist jedoch normal. Für die Zeit, die ich benötigt habe, ist das Resultat jedoch völlig ok. Für mich war eigentlich auch nicht das Gewinnen wichtig, sondern die Erfahrungen, die ich durch die Teilnahme sammeln konnte. Ich habe jedoch auch teilgenommen, um Sachen zu gestalten, da ich dies in meinem Lehrbetrieb nicht oft machen kann», so Röthlisberger.

Timo Röthlisberger hat die gestellte Aufgabe innerhalb von 5 bis 6 Stunden an einem Wochenende gemeistert. Der 18-Jährige ist im 4. Lehrjahr als Polygraf bei der Paul Büetiger AG in Biberist.

Leonie Rupp verpasste nur knapp das Podest und belegte den 4. Rang von 27 Teilnehmern. «Ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden. Ich hätte nie gedacht, so weit zu kommen», so die 18-Jährige aus Aedermannsdorf. Auf die Frage, wie es ist, knapp das Podest verpasst zu haben, antwortet Rupp: «Es ist nicht so schlimm, nur den 4. Platz erreicht zu haben. Es war eine super Übung für die Lehrabschlussprüfung im Sommer. Ich habe eigentlich nur positive Gedanken zum Resultat».

Die 21-Jährige hat in der 1. Qualifikation den 4. Platz belegt und sich somit nicht für das Finale qualifiziert. «Am Anfang war ich enttäuscht, dass ich nicht ins Finale gekommen bin. Es war jedoch eine lohnenswerte Erfahrung», so Fabienne Häner.

Im Halbfinale mussten viele verschiedene Aufgaben von den Teilnehmern gemeistert werden. Die erste Aufgabe bestand darin, die Bestandteile eines Staubsaugers zu erklären und einen Teppich zu saugen. Anschliessend hatte sie 75 Minuten Zeit, ein Zimmer nach dem Thema «Naturerlebnis» einzurichten.«Ich entschied mich für ein Alpzimmer», so Häner. In den weiteren Runden musste sie Kleider glätten, Bodenbelege erkennen, ein Menu erstellen, den Tisch decken und weiteres.

Am 11. und 12. September fand der Wettkampf Hotellerie/Hauswirtschaft in Adelboden statt. Am Freitag die erste Halbfinalrunde mit drei Teilnehmern und am Samstag die zweite Runde mit vier Teilnehmern. In der zweiten Halbfinalrunde war auch Fabienne Häner aus Seewen dabei. Wie die 21- Jährige in einem früheren Interview bereits bekannt gab, schloss sie vor zwei Jahren ihre Ausbildung im Hotel Adler erfolgreich ab.

Am ersten Tag des Wettkampfes mussten die Teilnehmer Modelle für verschiedene Teile wie beispielsweise einen Lüftungskanal-Bogen planen. An den drei darauffolgenden Tagen hatten die Teilnehmer Zeit diese Modelle herzustellen.

Vom 8. - 11. September fand der Wettkampf für den Beruf Isolierspengler/in EFZ in Münchenbuchsee statt. Mit dabei: Der 25-Jährige Jonas Gutherz aus Hägendorf, der seine Ausbildung diesen Sommer abgeschlossen hat. Zuvor absolvierte er die Ausbildung zum Bäcker-Konditor und arbeitete einige Jahre in diesem Bereich. «Durch meinem Vater bin ich später jedoch auf den Beruf Isolierspengler gekommen, da er bereits sein Leben lang diesen Beruf ausübt», so Gutherz.

«Ich bin am Wettkampf angekommen und hatte 10 Minuten Zeit, mich in die Patientendokumentation einzulesen», so Tomás Soutelo aus Büsserach. Anschliessend musste er eine Patientin instruieren, wie sie die Medikamente korrekt inhaliert. «Zusätzlich führte ich noch eine Ernährungsberatung durch, erstellte einen Menüplan und verabreichte der Patientin Augentropfen und -gel. Am Schluss sollte alles noch in einem Dokumentationssystem erfasst werden», sagt Soutelo.

Für den ganzen Wettkampf hatte man 30 Minuten Zeit. «Was sehr sportlich ist», so der 20-Jährige. «Mir hat es daher am Schluss auch nicht für die Dokumentation gereicht, da ich mehr Wert auf das Wohlbefinden der Patientin gelegt habe». Zusätzlich komme man in eine fremde Umgebung mit einem anderen Dokumentationssystem, was es nicht gerade erleichtere.

Tomás Soutelo hat in diesem Jahr die Ausbildung zum Fachmann Gesundheit bei Universitäre Altersmedizin Felix Platter in Basel abgeschlossen. Im Moment absolviere er nun das Studium zum Diplomierten Pflegefachmann an der Höheren Fachhochschule, erzählt er. Da er den 1. Platz an den Kantonalen Berufsmeisterschaften 2019 in Basel belegt habe, konnte er an den SwissSkills 2020 teilnehmen.

Der Wettkampf für den Beruf Fachmann/-frau Gesundheit ist am 10. und 12. September gewesen. Am Donnerstag fand die Vorausscheidung statt und am Samstag der Finale mit den besten sechs Teilnehmern. Tomás Soutelo hat am ersten Wettkampfstag den 17. Platz von 19 Teilnehmern belegt. «Ich war überrascht, dass ich den 17. Rang erreicht habe, daher bin ich mit dem Resultat eher weniger zufrieden», sagt der Büsseracher. «Ich habe eigentlich keinen Fehler gefunden, ausser dass ich die Dokumentation am Schluss nicht gemacht habe».

Automobil-Mechatroniker/in EFZ