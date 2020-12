Wie die Reaktionen zu den verschärften Massnahmen im Kanton Solothurn ausfallen

Gemeinsam mit den Nachbarkantonen hat der Kanton Solothurn in den vergangenen Tagen neue Schutzmassnahmen beschlossen und am Dienstag an einer Medienkonferenz vorgestellt. Unter anderem werden Bars und Casinos geschlossen, Restaurants müssen bereits um 21 Uhr schliessen und dürfen nicht mehr als 50 Gäste bewirtschaften, und an Veranstaltungen dürfen nicht mehr als 15 Personen teilnehmen. Ausgenommen von der letzten Regel sind die Weihnachts- und Neujahrstage. Die neuen Regeln treten am Freitag in Kraft und gelten bis Ende Januar.

Künftig müssen daher Wirte ihre Gäste im Akkord bedienen, da diese bis um 21 Uhr wieder draussen sein müssen. Bringen diese zwei Stunden, die das Restaurant nun früher geschlossen werden muss, überhaupt etwas?

Diese Frage stellt sich Basri Plakolli, Inhaber des Restaurants Linde in Subingen. «Es bringt niemanden etwas», wie er gegenüber Tele M1 sagt. «Es wäre vielleicht besser, wenn die Restaurants für 5 bis 6 Wochen schliessen müssten».

Party geht nach 21 Uhr privat weiter

Auch Peter Oesch, Präsident Gastro Solothurn, findet diesen Weg falsch: «Was tun denn die Leute, wenn sie um 21 Uhr das Restaurant verlassen? Sie machen privat eine Party». Im Tagesgespräch bei Tele M1 geht er noch genauer auf die getroffenen Corona-Massnahmen des Kantons Solothurn ein: