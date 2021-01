Wie die Gletscher den Bergen fehlen werden: Ueli Kölliker macht sich Sorgen um den Zustand der Alpen

Leidenschaft, Heimat, Gletscherschwund: Das sind die Themen, die Ueli Kölliker bewegen. Kölliker ist Richter und Politiker. Ende November verlor er knapp die Wahl zum Gemeindepräsidenten von Oberdorf.

Gleichzeitig ist der 62-Jährige Bergführer und seit 48 Jahren Mitglied der SAC Sektion Weissenstein. Die letzten sechs Jahre war er Präsident des Vereins.

Sind Sie ein Romantiker, Herr Kölliker?

Ueli Kölliker: Ja. Die Natur in den Bergen bedeutet mir so viel, dass ich nur zu gerne Zeit darin verbringe. Im Alter wird man ohnehin etwas romantischer. Man trägt die Träume, die man früher leben durfte, schon etwas wehmütig in sich.

Woran denken Sie da?

Man träumte davon, in den Bergen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das war auch bei mir der Fall, ich bin ja Bergführer geworden. Man wird dann aber von der Realität eingeholt in diesem Beruf. Er bedeutet harte Arbeit. Man will den Gästen nur das Beste bieten. Da begeht man stets eine Gratwanderung zwischen zu viel wagen, weil die Erwartungen gross sind, oder zu wenig unternehmen, weil man die Sicherheit zu hoch einschätzt. Den richtigen Weg dazwischen zu finden, ist nicht einfach.

Woher kommt Ihre Faszination für die Berge?

Das wurde mir von den Eltern in die Wiege gelegt. Soweit ich mich erinnern kann, trage ich die Faszination für die vertikale Natur in mir. Das hat sich bis heute durchgezogen. Auch wenn ich nun tagein, tagaus Büroarbeit mache, bin ich am liebsten draussen. Ich erinnere mich gerne an Wanderungen mit meinen Eltern im Wald oder in den Bergen. Damals mussten wir noch mit Karte und Kompass den richtigen Weg suchen. Diese kleinen Abenteuer sind noch sehr lebendig in mir. Es ist etwas Wunderbares, dass wir in unserem Land in relativ kurzer Zeit so unterschiedliche Landschaften und Jahreszeiten erleben können.

An welche Momente erinnern Sie sich besonders?

Das waren immer die Momente, wo wir in die weite Ferne schauen konnten. Einmal wanderten wir über alle Juraketten in Richtung Norden. Es war damals für mich unverständlich, warum wir jeden Tag so viel marschieren mussten. Dennoch war ich fasziniert davon. Ich hüpfte jeweils freudig herum vor den Hütten und Felsen, wo ich als Kind hochklettern durfte. Das Familienerlebnis als Ganzes mit einem fernen Ziel am Ende einer mehrtägigen Tour – das hat mich bis zum Schluss getragen und trägt mich heute noch.

Schafft das auch eine Verbundenheit zur Schweiz?

Ich habe mir einmal vorgenommen, nicht ins weite Ausland zu gehen für den Sport. Ich habe die weiten Reisen nie gesucht und bei uns im Jura und in den Alpen die Natur gefunden, wie ich sie so nah wie schön erleben kann. Daher bin ich schon fest verwurzelt und heimatbezogen. Es tut wohl im Herzen, wenn man von einer Reise zurückkommt und die Silhouette des Jura sieht – man weiss dann wieder, wo man hingehört.

Wie sehr beschäftigt Sie der ­Gletscherschwund?

Er beschäftigt mich sehr stark und schmerzt mich im Innersten. Wenn man oft in den Bergen unterwegs ist, kann man hautnah erleben, wie sich die Gletscher stetig zurückziehen, ja schlicht wegschmelzen. Es ist unglaublich, wie viel weiter man im Vergleich zu meiner Jugend heute gehen muss, um tatsächlich an einen Gletscher zu gelangen.

Erzählen Sie.

Im Sommer war ich bei der Bordierhütte im Wallis. Dort ist es frappant, wie der Gletscher in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Es steht dort noch ein Gletschertor, das gar kein richtiges Gletschertor mehr ist, sondern eher ein Triumphbogen aus Eis überdeckt mit Geröll. Der Gletscher ist so weit zurück, dass man mehr Befestigungen am Felsen braucht, um überhaupt zur Hütte zu kommen. Wenn es so weitergeht, dann verschwinden bis zur Mitte dieses Jahrhunderts die kleineren und mittleren Gletscher ganz von der Bildfläche, und auch die grossen, wie der Aletschgletscher leiden enorm unter der Erwärmung. Bis Ende dieses Jahrhunderts wird es auch diese kaum mehr geben.

Was löst das in Ihnen aus?

Es tut sehr weh, das mitzuerleben. Was unter den Gletschern hervorkommt, ist nicht geeignet fürs Bergsteigen. Es ist auch nichts Schönes und nichts Solides. Der Gletscher stabilisiert beispielsweise die Seitenwände des Tals, durch welches er fliesst. Wir erleben das bei unserer Mutthornhütte im Berner Oberland. Sie steht auf einem Felsen vom Gletscher umgeben, angelehnt an das Mutthorn. Wenn sich der Gletscher dort zurückzieht, nimmt der Druck auf das Gestein ab und dieses bröckelt dadurch weg. Deshalb sind wir dort am Messen, ob und wie sich der Fels bewegt. Wir sind aber guter Dinge, dass die Hütte auf einem gesunden Felsen steht und noch lange dort bleiben wird. Alles drum herum ist eher gefährdet.