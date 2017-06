Wer darf was über mich wissen? Es ist nicht weniger als eine Grundsatzfrage, mit der sich Judith Petermann Büttler in ihrem Arbeitsalltag beschäftigt. Die kantonale Beauftragte für Information und Datenschutz kann bei Auseinandersetzungen mit staatlichen Stellen oft helfen. Und manchmal muss sie dabei auch dazu anhalten, lieber einen Schritt zurückzugehen. Denn Behörden haben grosse Mengen an Informationen über Bürgerinnen und Bürger gespeichert – erst recht im Zeitalter der digitalen Datenflut.

Die Datenschützerin beriet Behörden und Private im vergangenen Jahr in 255 Fällen, das entspricht einer Zunahme von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das hält Petermann Büttler in ihrem neusten Tätigkeitsbericht fest. Noch immer kommen die meisten Anfragen von Amtsstellen, die sich etwa vergewissern, wie Daten am besten geschützt werden müssen.

Doch deutlich häufiger als in den Vorjahren wendeten sich Bürger an die Datenschützerin. Die Zahl der entsprechenden Fälle stieg von 69 auf 98. Verweigerte Auskünfte sind laut Petermann Büttler nur ein Teil des Geschäfts: «Bürger melden sich häufig, wenn sie der Ansicht sind, dass ihre Datenschutzrechte verletzt werden oder wenn sie Rat bei der Durchsetzung ihrer Rechte suchen.» Oft geht es dabei um ganz Alltägliches. Das verdeutlichen ausgewählte Fragen, mit denen die Datenschützerin im Jahr 2016 konfrontiert worden ist: