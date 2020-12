Wer darf sich impfen lassen, und wo? Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Impfstart nächste Woche

Lange hat man weltweit an Impfstoffen geforscht, nun werden auch im Kanton Solothurn nächste Woche die ersten Impfungen verabreicht. Noch sind bei der Bevölkerung viele Fragen offen. Das zeigt ein Blick auf die Facebook-Seite des Kantons. Viele Userinnen und User melden sich unter dem jüngsten Post der Verwaltung zu Wort. Wir haben die meist gestellten Fragen beantwortet:

Wer darf sich impfen lassen?

Impfen dürfen sich ab nächste Wochen alle Personen, bei denen das Risiko besonders gross ist, dass es zu einem schweren Krankheitsverlauf kommt. Also Personen über 75 Jahre, oder Personen, die an einer Vorerkrankung leiden. Wer unter 75 Jahre alt ist muss belegen, dass er oder sie zu einer Hochrisikogruppe gehört. Dafür stellt der Kanton ab Montag auf der Webseite corona.so.ch ein Formular zur Verfügungen, das Ärztinnen und Ärzte ausfüllen können.

Besonders schlimm sind Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen. Werden dort Impfungen durchgeführt?

Diese kritischen Institutionen stehen im Zentrum der Impfaktion in den nächsten Wochen. Im Kanton sind acht mobile Teams unterwegs, die in den Alters- und Pflegeheimen die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Pflegepersonal impfen. Die Impfung ist aber freiwillig.

Ich bin über 75 Jahre alt und gehöre zu einer Hochrisikogruppe. Wo kann ich mich impfen lassen?

In der Ryhtalle in Solothurn steht ab dem 4. Januar das erste Impfzentrum des Kantons offen. Wer sich in dieser ersten Phase impfen lassen darf, muss sich vorher telefonisch über die Infoline (032 627 74 11) anmelden. Ab 14.00 Uhr kann man sich am 4. Januar impfen lassen. Die Infoline ist täglich von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet, das Impfzentrum von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Wieso gibt es nicht mehr Impfzentren im Kanton?

In rund einem Monat werden auch Impfzentren in Olten und Breitenbach eröffnet. Momentan lohnt sich der Betrieb von drei verschiedenen Impfzentren nicht, weil nur eine beschränkte Anzahl an Impfdosen zur Verfügung steht. Die Impfdosen werden vom Bund an die Kantone verteilt. Der Bund bestimmt, wie viele Dosen ein Kanton erhält. Vorerst können im Kanton 50 Personen pro Tag geimpft werden, diese Zahl wird in den nächsten Wochen steigen.

Wo kann ich mich melden, wenn ich nicht sicher bin, ob ich mich wirklich impfen lassen will?

Bei Unsicherheiten können sich Betroffene von Mitarbeitern des Gesundheitsamts beraten lassen. Die Unter der Nummer 032 627 47 11. Auch das Bundesamt für Gesundheit hat eine Infoline. Diese ist unter 058 377 88 92 erreichbar. (rba)