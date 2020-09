weniger Kompetenzen für Kantonsarzt: Kommission unterstützt Vorstoss

Ein dringlich erklärter, fraktionsübergreifender Auftrag fordert, dass beim Vollzug der Epidemiengesetzgebung künftig der Regierungsrat für die Rechtserlasse zuständig ist und dass nicht mehr der Kantonsarzt oder andere Behörden allein mittels Allgemeinverfügungen tätig werden können, teilt die Staatskanzlei Solothurn mit. Die nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 gesammelten Erfahrungen haben gezeigt, dass bestimmte Anordnungen mit einer besonderen Tragweite demokratisch abgestützt sein sollten. Dementsprechend wurden bereits bisher Massnahmen mit erheblicher Bedeutung im Regierungsrat diskutiert, ehe der Kantonsarzt namens des Departements des Innern die betreffende Allgemeinverfügung erlassen habe.

Die Verordnung über den Vollzug der eidgenössischen Epidemiengesetzgebung (kantonale Epidemienverordnung, V EpG) soll nun – so der Vorschlag des Regierungsrates - so angepasst werden, dass Anordnungen mit einer erheblichen Tragweite einer vorgängigen Zustimmung des Regierungsrates bedürfen. Die betreffenden Allgemeinverfügungen werden jeweils von der Departementsvorsteherin bzw. dem Departementsvorsteher sowie der Kantonsärztin bzw. dem Kantonsarzt gemeinsam unterzeichnet. Die Sozial- und Gesundheitskommission folge dem Antrag des Regierungsrats grossmehrheitlich bei zwei Enthaltungen, so die Staatskanzlei weiter.