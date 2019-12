Weltfrieden, Tennis spielen, Sprachaufenthalt – Was sich Solothurner für das Jahr 2020 so wünschen

«Fürs kommenden Jahr wünsche ich mir vor allem gute Gesundheit, nicht unwichtig in unserem Alter. Wenn noch ein schöner Gewinn drin liegt, warum nicht. Zu den Höhepunkten von 2019 gehörten sicher die Ferien in Griechenland, wo wir die Metéora-Klöster besucht haben.

«Zu den Höhepunkten des Jahres gehörten sicher die Hochzeit meines Bruders und meine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung in Sachen Marketing und Verkauf. Fürs neue Jahre hoffe ich, genug Geld für einen Sprachaufenthalt in den USA sparen zu können.»

«An Silvester nehme ich es gemütlich. Am Nachmittag feiere ich mit Freunden, am Abend mit der Familie. Vom neuen Jahr erhoffe ich mir, dass das Leben wieder einfacher wird und ein paar familiäre Baustellen bewältigt werden.»

«Ich bin glücklich, hier in Solothurn zu sein und es gefällt mir, dass so viele Bars international sind. Ich wünsche mir, dass Solothurn noch internationaler werden kann.»

«Das Gurtenfestival war echt cool. Zudem bin ich dieses Jahr in eine WG gezogen und habe tolle Leute kennen gelernt. Ich hoffe, ich kann nächstes Jahr ein paar schöne Reisen mit dem VW-Bus machen.»

Colin Obrist, 28 Grenchen

«Ich habe meine Weiterbildung zum Elektroprojektleiter abgeschlossen und gerade eine neue Stelle angetreten. Umso mehr freue ich mich auf das Fondue an Silvester auf dem Feuer im Garten. Im kommenden Jahr will ich mich beruflich am neuen Ort einleben.»