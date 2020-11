Welche sind aufgestiegen oder neu dabei?: Das sind die besten Restaurants im Kanton Solothurn

830 Restaurants dürfen sich zur kulinarischen Elite des Landes zählen: Sie wurden in den Gastro-Guide 2021 von Gault-Millau aufgenommen. Maximal 19 Punkte werden für Kriterien wie Service, Qualität oder Preis-Leistung vergeben.

Die besten Küchenchefs im Kanton halten sich seit Jahren an der Spitze und werden auch für den Restaurantführer 2021 mit 17 Gault-Millau-Punkte ausgezeichnet. Es sind die Köche der «Säge» in Flüh (Patrick Zimmermann), das «Le Feu» im Attisholz (Jörg Slaschek) und die «Traube» in Trimbach (Arno Sgier). Zu den besten Restaurants im Kanton mit je 15 Punkten gehört jedoch auch die «Brücke» in Niedergösgen sowie das Restaurant «zum Alten Stephan» in Solothurn.

Aufsteiger: Restaurant «Chappeli» und «La Couronne»

Auch das Restaurant «Chappeli» in Grenchen zählt im Gault-Millau 2021 zu den besten Restaurants im Kanton Solothurn. Im Gault-Millau 2020 haben sich die souveräne Gastgeberin Janine Hausmann und Christoph Köhli als grossartiger Koch 15 Punkte geholt. Nun erhalten sie als einziges Restaurant im Kanton Solothurn neu 16 Punkte.

Im letzten Jahr holte sich das Restaurant 13 Punkte. In diesem Jahr haben sie mit 14 Punkten einen dazu gewonnen. Auch das Restaurant «La Couronne» in Solothurn gehört zu den Aufsteigern.

Neueinsteiger: Restaurant «zum Löwen» und Gasthof «Kreuz»

Das Restaurant zum Löwen in Messen mit 14 Punkten sowie der Gasthof Kreuz in Egerkingen mit 13 Punkten steigen als einzige Gastrobetriebe in die Gault-Millau-Riege auf.

Insgesamt sind 18 Restaurants im Kanton Solothurn im Gault-Millau 2021 aufgeführt.

Liste folgt.