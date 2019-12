Weihnachten kündigte sich vielfältig an: Das sind die schönsten Nischen unserer Leser

«Wo herrscht Ihrer Meinung nach die beste Weihnachtsstimmung: Ist es in Ihrer Stadt, auf dem Weihnachtmarkt oder bei Ihnen zu Hause?» So lautete die Frage an unsere Leserinnen und Leser.

Verbunden mit der Einladung, uns Fotos dieser schönsten weihnächtlich geschmückten Lieblingsorte einzusenden. Das Echo war ebenso gross wie die Fantasie der kleinen und grossen Künstler, die in der ganzen Region am Werk waren.

Alle Einsendungen sind in der Bildergalerie zu sehen. Eine Auswahl der Fotos finden Sie in der Zeitung vom 24. Dezember.