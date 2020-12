Weihnachten kündigt sich vielfältig an: Das sind die eingesendeten Fotos unserer Leser

In Zeiten von Corona verzichten einige Gemeinden auf die Adventsfenster-Aktion. Jedenfalls wird aus Sicherheitsgründen kein Umtrunk angeboten. Geschmückt werden sollen aber dennoch einige Fenster. Und die Weihnachtsdekoration kann ja sowieso vor und am Haus präsentiert werden.

Haben Sie eine besonders schöne Dekoration bei sich zuhause erstellt? Oder eine in der Nachbarschaft entdeckt? So lautete die Frage an unsere Leserinnen und Leser. Verbunden mit der Einladung, uns weihnachtliche Fotos einzusenden.

Wie man sehen kann, wurden auch in diesem Jahr tüchtig Fenster, Gärten oder sogar Schaufenster dekoriert. Alle Einsendungen sind in der Bildergalerie zu sehen. Eine Auswahl der Fotos wurde auch bereits in der Zeitung vom 22. Dezember gebracht.