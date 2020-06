«Wegen Hochleistungszucht kommen nicht mehr Ferkel tot zur Welt als sonst»

Dass man die toten Ferkel und die Nachgeburten in einem Kübel aufbewahre, bevor man sie zur Kadaverstelle bringe, sei nichts Aussergewöhnliches und noch lange kein Tierschutzvergehen. Ein stark hustendes Schwein habe zudem auch nicht automatisch Keuchhusten. Dies würde einer ansteckenden Krankheit entsprechen.

«Wir begrüssen beim Verband, dass man gegen fehlbare Betriebe vorgeht», betont er. Aber falsch verbreitete Informationen möchte er gerne richtigstellen. Bei den Wildschweinen würden 50 Prozent der Ferkel in den ersten Lebenswochen sterben, in der modernen Schweinehaltung seien es nur noch 13%. «Dieser Wert ist konstant, trotz Zuchtfortschritt», sagt Pfister.

Dass es ihm laut Meinrad Pfister nicht in erster Linie um das Tierwohl geht, bestreitet der Präsident von Tier im Fokus. «Diese Unterstellung ist absurd», kontert er. Mit den Anzeigen wolle die Organisation den Tieren das Schlimmste ersparen. Die Kritik bezeichnet der Veganer als «billiges Ablenkungsmanöver». Man wolle nur von Missständen in der eigenen Branche ablenken.

Das hat man laut Sennhauser auch gemacht. Seine Erklärung: «Wir haben die Aufnahmen erst im Frühjahr 2020 erhalten. Danach sind wir sofort aktiv geworden.» Am 15.Mai 2020 wurden die Anzeigen verschickt und Anfang Juni dann publik gemacht.

Auf Videos und Fotos aus dem Solothurner Hof, die Tier im Fokus zwischen April und Dezember 2019 anonym zugespielt wurden, soll zu sehen sein, wie hochträchtige Muttersauen mit zu wenig Einstreu im Abferkelstall liegen. Zudem würden zahlreiche Schweine teilweise starke Verschmutzungen aufweisen. Tier im Fokus leitete das Material weiter, die Stiftung Tier im Recht zeigte neun Betriebe an.

Das Wichtigste ist laut Meinrad Pfister eine moderne Stalltechnik und die Tierbetreuung. Die Schweiz sei das einzige Land, das eine Höchstbestandesverordnung kenne. «Bei den Schweinen heisst das, ein Betrieb darf nicht mehr als 150 Muttertiere oder 1500 Mastschweine halten», so der Präsident von Suisseporcs. Der Schweizer Durchschnitt sei 50 Muttertiere oder 200 Mastschweine. Die Grösse der Betriebe habe keinen Einfluss auf das Tierwohl. In der EU seien die Betriebe im Schnitt zehn mal grösser, in Nord- Südamerika oder Asien bis 100 mal grösser, weiss Pfister. (ldu)

«Abhängigkeit von Importen wäre fatal»

Für viele ist das aber keine Option. Also die Zucht stoppen? «Wir können in der Schweiz schon mit der Schweinezucht aufhören, aber was machen wir dann mit dem Importfleisch?», fragt sich Schweinebauer Pfister. «Unser Anspruch ist es, das Fleisch, welches hier gegessen wird, auch hier zu produzieren.» Der Selbstversorgungsgrad von Schweinefleisch liege bei über 90 Prozent. «Und unser Tierschutzgesetz ist viel strenger als irgendwo im Ausland.»

Die Schweinezucht sei immer ein Abwägen zwischen Leistung und Tierwohl, dieser Verantwortung seien sich die Mitglieder von Suisseporcs bewusst. Deshalb sei es wichtig, «dass wir auch zukünftig ein eigenes Schweizer Schweinezuchtprogramm haben, über welches wir bestimmen können. Eine Abhängigkeit von Importen wäre fatal.»

Stall nicht nach einzelnen Fotos beurteilen

Vier Mitglieds-Betriebe, die nun angezeigt wurden, haben sich bei Suisseporcs gemeldet. Ob der Solothurner Naturafarm-Betrieb, der ebenfalls Mitglied ist, darunter war, will Pfister aus Datenschutzgründen nicht sagen. Er kenne den Betreiber nicht persönlich.

Über seinen Eindruck vom Stall von den publizierten Fotos her will er auch nichts verraten. «Anhand einzelner Bilder mache ich keine Aussage. Dazu will ich den Stall bei Tageslicht und im Ganzen sehen.» (ldu)