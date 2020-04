Wegen Corona in Notsituation? So hilft Caritas Solothurn in der Krise

Auch Caritas Solothurn muss aufgrund der Coronakrise ihr breites Angebot zugunsten Armutsbetroffener teilweise anpassen. Zu gewohnten Zeiten erreichbar ist neben dem Caritas Markt in Olten auch die Kirchliche Regionale Sozialberatung von Caritas, die an den Standorten Solothurn und Grenchen für Hilfesuchende präsent ist. In der Region Olten und im Niederamt arbeitet Caritas eng mit den Diakonischen Fachstellen zusammen. «Menschen in finanziellen oder sozialen Notlagen können sich an diese Anlaufstellen wenden und werden dort von Sozialarbeitenden professionell beraten», heisst es in einer Mitteilung von Caritas Solothurn.

Die Kirchliche Regionale Sozialberatungen seien aktuell gefragt. Zunehmend würden sich Personen melden, deren Probleme durch die Coronakrise ausgelöst oder verschärft worden seien. «Oft handelt es sich um Working Poor, die bereits zuvor am Rand des Existenzminimums lebten», so Caritas. Verdienstausfälle und der Verlust der Arbeitsstelle führten dazu, dass das ohnehin knappe Einkommen den Lebensunterhalt nicht mehr decke und Rechnungen nicht mehr bezahlt werden könnten. Viele Familien und Alleinerziehende seien betroffen.

Indes stellt Caritas Solothurn fest, dass es eine grosse Solidarität der Bevölkerung mit Menschen gebe, die durch die Coronakrise in Notlagen geraten sind. Nicht zuletzt dank Spendengeldern der Glückskette, die über Caritas Schweiz in die Regionen verteilt wurden, kann Caritas Solothurn aktuell zusätzlich Betroffene unterstützen.

Wer kann sich jetzt an Caritas Solothurn wenden?

Die Kirchliche Regionale Sozialberatung ist eine erste Anlaufstelle bei vielschichtigen Problemen. Hier wird Armutsbetroffenen ein offenes Ohr geliehen und gemeinsam werden Wege aus der schwierigen Situation gesucht. Viele Betroffene sind mit der Bürokratie überfordert und brauchen Unterstützung bei Behördeneingaben, wie beispielsweise Sozialhilfeanträgen. Wenn keine anderen staatlichen Hilfen möglich sind, leistet Caritas Nothilfe. Caritas Solothurn kann zu diesem Zweck beispielsweise Einkaufsgutscheine für Lebensmittel ausgeben oder einmalige Überbrückungsfinanzierungen leisten, um eine drohende Verschuldung abzuwenden.

Hilfesuchende aus dem Kanton Solothurn können sich an eine Kirchliche Regionale Sozialberatung oder an die Diakonische Fachstelle in ihrer Region wenden. Zusätzlich können Armutsbetroffene den Caritas Markt in Olten nutzen und dort stark vergünstigte Lebensmittel einkaufen. Als Legitimation muss hier die KulturLegi vorgewiesen werden.