Wechsel an der Spitze der AEK onyx AG

Der Transformationsprozess der AEK onyx Gruppe ist nahezu abgeschlossen. Die Optimierungen der Prozesse mit der BKW Gruppe sind aufgegleist und die Verantwortlichkeiten definiert.

Deshalb habe sich Walter Wirth entschlossen, per Ende September als CEO der AEK onyx AG zurückzutreten, heisst es in einer Medienmitteilung. «Jetzt kommt eine neue Phase, dies ist der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt», wird Wirth zitiert.

Seit 20 Jahren ist Walter Wirth für die AEK tätig. 2008 hat er deren Geschäftsleitung übernommen. Mit der Gründung der gemeinsamen Betriebsgesellschaft der AEK und der onyx wurde er 2016 CEO der AEK onyx AG. Als CEO hat er die Gruppe bestens im Markt verankert und weiterentwickelt. Durch die verstärkte Zusammenarbeit mit der BKW Gruppe und der Harmonisierung der Prozess konnte er die Geschäftszahlen der AEK onyx stetig verbessern. Walter Wirth wird der AEK onyx AG in beratender Funktion und als Vertreter in Verbänden weiterhin zur Verfügung stehen.

Hans Neuenschwander wird Nachfolger

Hans Neuenschwander ist seit 2002 in der BKW Gruppe und hat verschiedene kundennahe Kaderfunktionen bei den Netzen und im Energiebereich ausgeübt. Aktuell ist der Maschineningenieur mit Zusatzdiplomen in Betriebswirtschaft und internationalem Management Leiter Kooperationen und Partnerschaften. Hans Neuenschwander freut sich, die Erfolgsgeschichte der

AEK onyx AG fortzuschreiben. So ist er als ehemaliger Key Account Manager und Regionalleiter

Biel-Seeland mit den regionalen Bedürfnissen bestens vertraut. (mgt)