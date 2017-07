Versicherungsstandards wie die Schweiz sie kennt, hat nicht jedes Land. Für ausländischen Besuch kann ein Schadenfall in der Schweiz zu einem Problem werden. Hierzulande gibt es Kranken-, Todesfall-, Auto- und Baby-Versicherung, sowie Tier-, Zahn-, Rechtsschutzversicherung und viele mehr. Heutzutage können sich die Leute fast gegen alle Eventualitäten versichern – und ihren Bello und das Miezi gleich mit dazu.

Bei diversen Versicherungsanbietern gibt es mittlerweile sogar eine sogenannte Gästeversicherung für Privatpersonen. Diese schützt temporären Besuch aus dem Ausland vor Kosten bei Krankheiten oder Unfällen während ihres Aufenthaltes in der Schweiz.

Was aber, wenn dieser Gast nicht selbst zu Schaden kommt, sondern einen Schaden verursacht? Wie zum Beispiel in der Geschichte von K.H.* Dieser machte mit seinem ausländischen Besucher einen Ausflug mit den Velos. Leider war dieser ein wenig ungeschickt und verursachte mit der Lenkstange prompt einen Kratzer an einem parkierten Auto.

Am Abend des gleichen Tages waren K.H. und sein Gast bei Freunden zum Abendessen eingeladen. Es folgte ein weiteres Missgeschick. Der ausländische Besucher brannte mit der Zigarette ein Loch ins Sofa. Da der Versicherungsvertreter von K.H. weiss, dass dieser Nichtraucher ist, konnte der Gastgeber die Schuld nicht auf sich nehmen, sodass es seine Privathaftpflichtversicherung zahlen würde. Denn K.H.s Gast aus dem Ausland besitzt keine solche Versicherung.

Versicherungsschutz fehlt

In manchen aussereuropäischen Ländern gibt es keine Privathaftpflichtversicherung, wie sie die Schweiz kennt – oder sie ist im Ausland nicht gültig. In Deutschland etwa gibt es die sogenannten Incoming-Versicherungen. So bieten deutsche Versicherungsunternehmen, wie der ADAC oder die Versicherungsgruppe HanseMerkur, eine Reise-Krankenversicherung und auch eine Reise-Haftpflichtversicherung für ausländische Gäste an. In der Schweiz gibt es bis jetzt keine Gesellschaft, die solche temporären Haftpflichtversicherungen für ausländische Gäste anbietet.