Was das satte Plus in der Staatsrechnung für die Zukunft des Kantons bedeutet

Die Staatsrechnung 2019 schliesst wesentlich besser ab als budgetiert: Statt einem Ertragsüberschuss von gut 16 Millionen resultiert ein doch deutlich über der schwarzen Null ­liegender Gewinn von 102 Millionen Franken.

Aber selbst diese erfreuliche Nachricht wird von der Coronakrise überschattet. Dass die Präsentation der Zahlen am Donnerstag nur auf dem Korrespondenzweg statt an der sonst üblichen Medienkonferenz erfolgte, spielt ja keine Rolle. Aber der Regierungsrat unterlässt es auch, zusammen mit dem Rechnungsabschluss wie üblich den Finanzplan für die kommenden vier Jahre vorzulegen. Das soll erst mit der Präsentation des Budgets für 2021 im Herbst erfolgen. Zu unüberblickbar seien im Moment ganz einfach die Auswirkungen der Coronakrise auf die Wirtschaftslage und damit auch auf die Staatsfinanzen, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei(vgl. auch «Nachgefragt» in der Spalte rechts). Will heissen: Man muss sich darauf gefasst machen, dass der sogenannte Lockdown mit der Schliessung aller Gastronomiebetriebe und auch der meisten anderen Geschäfte zu markant höheren Steuerausfällen führen wird, als sie mit der Unternehmenssteuerreform ohnehin schon zu erwarten sind.

Es gibt ein schönes Polster, das ist auch dringend nötig

Aber was sind nun die aktuellen Zahlen? Der Staatshaushalt wird über Jahrzehnte durch die Ausfinanzierung der kantonalen Pensionskasse mit einem jähr­lichen Abschreiber in der Höhe von 27,3 Millionen belastet (darauf ging auch das enorme Defizit im Jahr 2015 zurück, vgl. Tabelle). In Ausklammerung dieser Abschreibung resultierte letztes Jahr ein operatives Ergebnis von 129 Millionen, effektiv bleibt der eingangs erwähnte Überschuss von 101,9 Millionen Franken. Damit schliesst die Staatsrechnung nicht nur um 85 Millionen besser ab als budgetiert, sondern auch um 44 Millionen besser als im letzten Jahr.