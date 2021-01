Virtuelle Filmtage wegen Corona: Die Stadt Solothurn ist leer — und rund 8'000 Übernachtungen bleiben aus

Nur noch 68'593 Hotelübernachtungen in der Stadt Solothurn, statt deren 104'867 – also ein Rückgang um mehr als 34 Prozent: Dies die touristische Bilanz des letzten Jahres.

Angefangen hatte alles noch gut: die Filmtage und die Fasnacht konnten noch normal über die Bühne gehen. Doch dann kam Corona und blieb – mit einer kurzen Pause über den Sommer. Und dieser Sommer rettete für Solothurner Hotellerie und Gastgewerbe viel – aber nicht alles. Die Schweizer verbrachten ihre Ferien im eigenen Land und entdeckten massenhaft auch Solothurn: In den Sommermonaten Juli und August wurden in hiesigen Hotels je über 10'000 Übernachtungen registriert. Jürgen Hofer, Direktor Solothurn Tourismus, schwelgt in Erinnerungen an diese «grandiosen Monate»: «Die Stadt war voller Menschen aus allen Landesteilen – insbesondere aus dem Welschland.»

Besonders auffallend in dieser Zeit: Der Ansturm auf den TCS-Campingplatz. Obwohl Einrichtungen wie diese erst relativ spät aus dem Lockdown entlassen wurden, führte der schöne Sommer hier zu einer Traum-Jahresfrequenz von 39'735 Übernachtungen oder einem Plus von über 15 Prozent, wie Hofer rapportiert.



Diese positiven Aspekte konnten allerdings nicht wettmachen, was die Coronapandemie in der Jahresbilanz angerichtet hat: Ein Minus von fast 31'000 Übernachtungen in Hotellerie und Camping zusammen. Die Konsequenzen bekommen nicht nur die direkt betroffenen Anbieter zu spüren, sondern auch die Touristiker selber: Für Solothurn Tourismus fielen 2020 laut Hofer rund 100 000 Franken weniger an Übernachtungstaxen an. Entsprechend hat dies auch Budgetkürzungen fürs laufende Jahr zur Folge. Das Personal wurde in Kurzarbeit versetzt. «Aber», so Jürgen Hofer, «voller Tatendrang.» (ums.)