Vierfache Gewinnausschüttung der Nationalbank und Verkauf der Alpiq-Aktien retten die Kantonsrechnung

«Aufgrund der vorliegenden Zahlen kann für das Jahr 2020 in der Erfolgsrechnung von einer schwarzen Null ausgegangen werden.» Konkret: Statt einem Aufwandüberschuss von 10,4 Mio. Franken wird ein Ertragsüberschuss von 4,5 Mio. prognostiziert. So stand es in einem Beschluss des Regierungsrats vom 25. August. Eine einigermassen erstaunliche Erkenntnis, die Andreas Bühlmann, Leiter des Amts für Finanzen, allerdings schon damals insofern relativierte, als er auf die unsicheren Aussichten auf die Entwicklung der Pandemie und deren Kosten verwies.

Wie hat sich die Situation in der Zwischenzeit entwickelt? Bühlmann muss keine Schreckensszenarien verbreiten, wenn er an den Rechnungsabschluss 2020 denkt. Und dies, obwohl der Kantonsrat in der Dezember-Session Nachtragskredite im Umfang von 10 Mio. Franken allein für Massnahmen zur Bewältigung der Covid-Krise zu genehmigen haben wird. Hinzu kommen verschiedene Nachtrags- und Zusatzkredite zu den Globalbudgets von rund 14,5 Mio. Franken. Mittel, die das Parlament nach heutigem Stand der Dinge wohl problemlos durchwinken wird.